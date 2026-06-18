Jovo Lukic a primit vestea cea mare, după ce a marcat pentru Bosnia la Cupa Mondială

Golgheter în Superliga și vicecampion al României cu U Cluj, Lukic a fost convocat de selecționerul Sergej Barbarez pentru Cupa Mondială. În plus, atacantul a fost titularizat în primul meci, contra Canadei (1-1) și a înscris unicul gol al echipei sale.

Jovo Lukic, anunțat titular și la Elveția - Bosnia

După 62 de minute contra Canadei, Jovo Lukic "are șanse mari" să fie titularizat și la partida cu Elveția, programată diseară, de la 22:00, anunță Klix. Presa din Bosnia scrie că veteranul Edin Dzeko ar fi depășit problemele medicale, însă este neclar dacă va putea evolua timp de 90 de minute.

Întrebat despre starea lui Dzeko, selecționerul Barbarez a declarat înaintea duelului cu Elveția: "Nu știu dacă va fi titular. De fapt, știu, dar nu vă spun".

Echipa probabilă a Bosniei pentru duelul cu Elveția: : Vasilj - Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic (Alajbegovic) - Demirovic, Lukic

În grupa B, toate echipele au un punct după prima rundă, în urma meciurilor Elveția - Qatar 1-1 și Canada - Bosnia 1-1.