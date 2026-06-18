Jovo Lukic a primit vestea cea mare, după ce a marcat pentru Bosnia la Cupa Mondială

Jovo Lukic a primit vestea cea mare, după ce a marcat pentru Bosnia la Cupa Mondială CM 2026
SPORT.RO
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Jovo Lukic (27 de ani) a debutat excelent la Cupa Mondială, reușind să marcheze la primul său meci oficial în tricoul naționalei Bosniei.

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Jovo LukicElvetiaBosnia si Hertegovinasergej barbarez
Din articol

Golgheter în Superliga și vicecampion al României cu U Cluj, Lukic a fost convocat de selecționerul Sergej Barbarez pentru Cupa Mondială. În plus, atacantul a fost titularizat în primul meci, contra Canadei (1-1) și a înscris unicul gol al echipei sale.

Jovo Lukic, anunțat titular și la Elveția - Bosnia

După 62 de minute contra Canadei, Jovo Lukic "are șanse mari" să fie titularizat și la partida cu Elveția, programată diseară, de la 22:00, anunță Klix. Presa din Bosnia scrie că veteranul Edin Dzeko ar fi depășit problemele medicale, însă este neclar dacă va putea evolua timp de 90 de minute.

Întrebat despre starea lui Dzeko, selecționerul Barbarez a declarat înaintea duelului cu Elveția: "Nu știu dacă va fi titular. De fapt, știu, dar nu vă spun".

  • Echipa probabilă a Bosniei pentru duelul cu Elveția: : Vasilj - Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic (Alajbegovic) - Demirovic, Lukic

În grupa B, toate echipele au un punct după prima rundă, în urma meciurilor Elveția - Qatar 1-1 și Canada - Bosnia 1-1.

  • Jovo lukic
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Radu Constatea, mulțumit că U Cluj a refuzat oferta de 2 milioane de euro pentru Lukic

Președintele lui U”Cluj s-a arătat mulțumit că ardelenii nu l-au vândut pe Lukic în iarnă, când au avut o ofertă de 2 milioane de euro de la Beșiktaș.

„Mă bucur foarte tare pentru Jovo, a avut un sezon de excepţie la noi. Odată cu această convocare, plus golul marcat, a intrat în istoria Naţionalei, chiar şi în istoria clubului nostru ca fiind primul marcator la un Campionat Mondial.

Golul marcat a mai crescut interesul, au mai venit oferte, mai multe cluburi s-au interesat despre un transfer. Nici noi, nici Jovo nu ne grăbim, structura noastră, ca buget, este stabilă, nu depindem de banii dintr-un eventual transfer.

Dacă vine o ofertă bună şi pentru club, şi pentru jucător, vom analiza împreună cu Jovo şi vom lua decizia cea mai bună. N-aş vrea să arunc anumite sume în piaţă, am avut ofertă de 2 milioane de euro pe care am refuzat-o.

Evoluţiile lui au certificat acel refuz, ne-a ajutat să fim vicecampioni, să ajungem în finala Cupei, să fie apoi golgheter, acum la Mondial. Evoluţiile lui vor decide care este preţul corect.

El n-a avut nicio zi de pauză, deci după Mondial va avea câteva zile libere. Noi nu ne dorim să plece, nici el, de-asta a prelungit pentru încă trei sezoane cu "U" Cluj”, a spus Radu Constantea la Prima Sport.

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