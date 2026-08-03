Două transferuri stelare la Liverpool!

După ce a încheiat sezonul trecut pe locul 5 și a prins ultimul bilet pentru UEFA Champions League, formația de pe Anfield vrea să revină în lupta la titlu și lucrează la mai multe mutări importante.

Bradley Barcola este marea prioritate a lui Andoni Iraola. Potrivit presei din Anglia, francezul este deschis unei mutări pe Anfield, iar negocierile dintre Liverpool și PSG continuă. Campioana Franței cere aproximativ 150 de milioane de euro, în timp ce „cormoranii” speră să închidă afacerea pentru o sumă cuprinsă între 115 și 130 de milioane.