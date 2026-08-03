Două transferuri stelare la Liverpool!

Două transferuri stelare la Liverpool! Premier League
SPORT.RO
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Bradley BarcolaLiverpoolPSGFikayo Tomori
Din articol

După ce a încheiat sezonul trecut pe locul 5 și a prins ultimul bilet pentru UEFA Champions League, formația de pe Anfield vrea să revină în lupta la titlu și lucrează la mai multe mutări importante.

Bradley Barcola este marea prioritate a lui Andoni Iraola. Potrivit presei din Anglia, francezul este deschis unei mutări pe Anfield, iar negocierile dintre Liverpool și PSG continuă. Campioana Franței cere aproximativ 150 de milioane de euro, în timp ce „cormoranii” speră să închidă afacerea pentru o sumă cuprinsă între 115 și 130 de milioane.

Liverpool îl vrea și pe Fikayo Tomori

Pe lângă întărirea compartimentului ofensiv, Liverpool caută soluții și pentru apărare. După plecarea lui Ibrahima Konate la Real Madrid și accidentările din lot, „cormoranii” au pus ochii pe Fikayo Tomori, fundașul lui AC Milan.

Până acum, Liverpool i-a transferat pe Jeremy Jacquet (Rennes), Victor Muñoz (Osasuna) și Samuel Martinez (Atletico Nacional). Toate transferurile din Premier League pot fi urmărite aici.

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