Patronul campioanei a dezvăluit că își dorește să îl aducă pe Dan Petrescu în funcția de director tehnic, idee despre care a discutat deja cu Mihai Stoica.

Subiectul a fost analizat și în studioul emisiunii VoyoSport Live, unde Ciprian Marica și Bogdan Lobonț au avut opinii diferite despre un eventual rol al lui Petrescu la FCSB.

Bogdan Lobonț: „Poate fi o mișcare inteligentă”

Bogdan Lobonț consideră că experiența și contextul actual din cariera lui Dan Petrescu ar putea face din această mutare una inspirată.

„Câți ani are Dan Petrescu? 58? Dacă e să o privim din altă perspectivă, când ajungi la o anumită vârstă începi să îți reconfigurezi traseul și probabil va fi o mișcare inteligentă cu Dan Petrescu director tehnic la FCSB”, a spus Lobonț.

Replica lui Ciprian Marica a venit imediat: „E tânăr! Despre ce vorbești? Tu o vezi ca pe o retragere sau ce?”

Lobonț și-a nuanțat apoi punctul de vedere: „Nu, dar ținând cont de experiența și problemele de sănătate pe care le are, ar putea fi o mișcare inteligentă.”

Ciprian Marica: „Poate fi o soluție”

Mai departe, Ciprian Marica a spus Dan Petrescu ar putea avea un rol important în actuala structură a clubului.

„Da, poate fi o soluție. Eu însă mă așteptam ca cei de la FCSB să fi ajuns la capacitatea necesară să cunoască fotbalul și să știe foarte bine. Dar în momentul în care nu ai antrenor, să ai nevoie de un sfătuitor, care să îl coordoneze pe cel de jos... are mai mult rol. Dacă ai un antrenor pe bancă, care ia decizii și este șef pe meseria lui, ai nevoie mai puțin de Dan Petrescu. Dar, în situația actuală de la FCSB, Dan Petrescu va avea un rol decisiv”, a încheiat fostul atacant.

Marius Baciu a condus până acum FCSB în șapte partide oficiale din Superliga și Conference League, bilanțul fiind de patru victorii și trei înfrângeri, toate eșecurile venind în dubla cu FK Auda. După primele trei etape din campionat, bucureștenii au șapte puncte și se pregătește pentru deplasarea de pe terenul celor de la Sepsi OSK, programată luni, 10 august, în cadrul etapei #4 a Superligii, nu mai devreme de ora 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.