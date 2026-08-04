Lettenbichler, al 7-lea titlu Red Bull Romaniacs

· Mani Gyenes pe podium la Bronze;

· Graham Jarvis a terminat raliul pe cel mai greu traseu cu o motocicletă electrică;

· Remy Gardner de la pilot în World Superbike la finișer în clasa Silver;

· Sam Sunderland, locul doi la Adventure Core.

Așa cum este tradițional, a 23-a ediție a Red Bull Romaniacs a debutat pe 28 iulie cu prologul din centrul Sibiului, unde mii de oameni au venit să își susțină favoriții în calificările pentru prima zi de off-road. Au urmat trasee care i-au ținut pe unii rideri peste nouă ore pe motocicletă pe zi. De la peisaje unde îți puteai trage răsuflarea, la urcări și coborâri abrupte în zone cu pietre mari și trasee prin foste mine, Red Bull Romaniacs 2026 a avut o serie de ingrediente care i-au reconfirmat statutul de cel mai dificil raliu hard-enduro din lume.

Rideri din 57 de națiuni și-au testat abilitățile în încercarea de a ajunge la finiș (1 august), iar pe podiumurile finale de la baza urcării aproape verticale din Sibiu, au primit trofeele concurenți din Germania, Bulgaria, Africa de Sud, Australia, China, Austria, Noua Zeelandă, Spania, Cehia, Andorra, Republica Dominicană, Marea Britanie, China și România.

Manuel Lettenbichler a câștigat al șaptelea titlu și a egalat recordul lui Graham Jarvis. Bavarezul s-a desprins în lider încă din prima zi de off-road, deși a întâmpinat unele probleme cu bateria motocicletei. În a doua zi de off-road când finișul a fost deasupra stațiunii Straja, și fix înainte au avut de parcurs o secțiune transmisă live pe internet, Letti și-a arătat abilitățile dobândite în trial. Precizia cu care a pus roata pe fiecare piatră și rapiditatea în luarea deciziilor i-au adus titlul și în ediția din 2026.

”Am rămas fără cuvinte! La service point am realizat că voi pleca acasă cu trofeul.” , spunea Lettenbichler la finiș. Pe locul doi s-a clasat Teo Kabakchiev, câștigătorul prologului. Bulgarul a mers în ritmul său, nedorind să se mai accidenteze ca în 2025, iar la final a obținut al patrulea podium din carieră.