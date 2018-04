Alibec, pe picior de plecare de la FCSB: "Are oferta din Franta!" Ce echipa plateste 4,5 milioane pentru atacant

Gigi Becali anunta ca e gata sa se desparta de Denis Alibec la finalul sezonului.

Bordeaux ofera 4,5 milioane de euro pentru Denis Alibec, anunta Gigi Becali, care e gata sa accepte oferta. Discutiile finale vor avea la finalul sezonului.

"Pe Alibec scad la 5 de la 10, il dau cu 5 milioane. Cu 3 milioane nu il dau pe Alibec.

De Alibec e greu de vorbit la ora asta, depinde de el. Am avut o oferta de 4,5 milioane de euro, am zis ca nu are rost sa vorbim acum. Dar in principiu cred ca da. E o echipa din Franta, dar discutam la finalul campionatului. Pe mine nu ma intereseaza 3,4 milioane, vreau in Champions League. Nu e o echipa mare, a fost acum 4-5 milioane. Acum e de mijloc acolo. Se cam batea cu Lyon pe vremuri. Bordeaux e, da", a spus Becali la Digi.

Alibec nu a fost in lotul FCSB pentru meciul cu Astra fiind accidentat.