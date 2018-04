HOPA MiDICA | Antrenorul FCSB, facut KO de Man pe marginea terenului! FOTO

Nicolae Dica a fost luat pe sus de Man pe marginea terenului.

Dica s-a duelat mult cu fundasii adversi in cariera sa, insa nu si cu jucatorii pe care ii antreneaza. Pana acum. In minutul 85, Man a fost impins de un adversar direct peste Nicolae Dica, iar acesta a ajuns pe gazon. Dica n-a patit nimic. Are doar 37 de ani si inca mai stie cum sa ia contact cu gazonul. O faza asemanatoare s-a petrecut si ieri la Chiajna, cu antrenorul Ion Moldovan.