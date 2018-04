Budescu, DJ in vestiarul FCSB! Ce s-a intamplat dupa al doilea meci in care a fost schimbat la pauza

Astra 0-3 FCSB / Jucatorii de la FCSB au dat drumul la muzica in vestiar dupa victoria cu 3-0 de la Giurgiu.

Dennis Man a marcat la Giurgiu si e fericit. A devenit titular la FCSB si spera sa devina campiona. Dupa meci s-a auzit muzica in vestiarul ros-albastrilor. Man spune ca Budescu e DJ-ul in vestiarul liderului.



"Sper sa imi fac treaba cat mai bine si sa marchez mai des. Mi-am propus sa imi ajut echipa, dar ma bucur cand vin si golurile. Muncesc foarte mult la antrenamente si incepe sa se vada. Am intrat foarte motivati si ne-a facut jocul. Am marcat rapid cele doua goluri si asa s-a decis partida. E un campionat foarte strans, se joaca pana in ultima etapa. Nu avem niciun secret, trebuie sa muncim mult la antranamente. Patronul a venit si ne-a zis ca isi doreste foarte mult sa luam campionatul, si noi ne dorim. Nu e problema mea ce clauza am, eu vreau sa imi vad de jocul meu si sa se vada ca imi fac treaba. Budi e cu melodiile in vestiar. Ne-a ajutat de la meci la meci, se intampla sa fie schimbat, cred ca are experienta necesara sa treaca peste aceasta perioada", a spus Man.