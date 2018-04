"Mi-a fost teama ca ia rosu, nu e suparat!" Dica a dezvaluit ce s-a intamplat cu Budescu! GESTUL neasteptat facut de stelist la penalty-ul lui Gnohere

Astra 0-3 Steaua / Nicolae Dica si-a laudat echipa dupa victoria clara de la Giurgiu.

Nicolae Dica a clarificat situatia lui Constantin Budescu, schimbat la pauza, si a dezvaluit ca nu Gnohere era cel care trebuia sa execute penalty-ul la primul gol marcat de Steaua cu Astra.

"Un meci pe care l-am dominat de la inceput pana la sfarsit, ne-am creat si alte ocazii. Ma bucur ca nu am primit nici gol, sunt multumit de atitudinea baietilor si cel mai important este ca suntem din nou.



Budescu avea un cartonas galben, la pauza am vazut ca erau unele discutii cu arbitri, ca se discuta despre acel penalty si mi-era teama sa nu ia rosu. Nu era suparat ca am vorbit cu el. Budi trebuia sa execute acel 11 metri, dar el a discutat cu <Bizonul> dar au decis sa bata el ca sa iasa golgheter. Mi-a spus dupa ce a marcat acest lucru.



Larie s-a antrenat cu noi, s-a antrenat bine, a avut o discutie ca in vara sa isi gaseasca o alta echipa. Pintilii este un jucator foarte important pentru noi, are experienta, e jucator de echipa nationala, s-a vazut si astazi, de cand a revenit s-a vazut in evolutia echipei.



Craiova mai are sanse, mai mici, dar exista. Cat timp mai exista sanse matematice ii consider o contracandidata. Cu Viitorul va fi foarte dificil, trebuie sa jucam la fel de bine" a spus Nicolae Dica la Digi Sport.