"Nu am fost lasati sa jucam" Reactia lui Multescu dupa infrangerea cu FCSB, 0-3

Gheorghe Multescu e resemnat dupa infrangerea cu FCSB.

"Am intalnit o echipa foarte buna, joc solid, jucatori valorosi. Noi am incercat, dar nici n-am fost lasati. Am incercat sa construim, sa participam si noi la spectacol, atat cat am putut.

Noi puteam sa inscrim cel putin doua goluri, mai ales in ultimul sfert de ora. Nu pot sa reprosez doar faza penalty-ului, a mai fost un hent, niste faulturi din spate. Era altfel daca intram cu 0-0 la pauza. Dar am luptat oricum, FCSB are trei echipe. Are lot foarte mare, al nostru e restrans. E greu sa aliniezi o echipa competitiva in conditiile astea. Lotul e la limita, abia poti sa aduni 18 jucatori din cauza accidentarilor. Si avem cu Steaua, Craiova si CFR Cluj. Daca avea program mai lejer, poate era altceva.

Au fost multe greseli din partea noastra si din partea arbitrilor, insa pana la urma valoarea Stelei a facut diferenta", a spus Multescu.