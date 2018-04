Astra - Steaua, ora 20:45! Dica, probleme mari de lot inaintea meciului care il poate readuce pe primul loc! Echipele probabile

Astra - Steaua, ora 20:45, ultima partida a etapei a cincea in play-off.

BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X! Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

Steaua trebuie sa castige la Giurgiu pentru a reveni pe primul loc in clasament. CFR Cluj s-a impus pe terenul Viitorul si are acum 39 de puncte, cu unul mai mult decat ros-albastrii.

Inaintea meciului, Dica se confrunta cu probleme serioase de lot. Denis Alibec s-a accidentat la antrenamentul de duminica dimineata si nu va putea juca impotriva Astrei. De asemenea, Teixeira si Gaman sunt si ei incerti pentru aceasta partida. Singura veste buna pentru Dica este revenirea lui Pintilii caruia i-a expirat suspendarea.

In sezonul regulat, Steaua a obtinut doar un punct cu Astra condusa in acea perioada de Edi Iordanescu. In turul sezonului regulat, scorul a fost 1-1 pe Arena Nationala, iar la Giurgiu s-a impus Astra, scor 2-0.

Echipe probabile:



Steaua: Balgradean - Benzar, Planic, Balasa, Momcilovic - Pintilii, L. Filip - D. Man, Budescu, Fl. Tanase - Gnohere

Astra: Iliev – Belu, Polczak, Erico, A. Stan – Mrzljak, Dandea – Balaure, Seto, Al. Stan – Bus