"Acum facem Wall Street pe Stefan cel Mare?" Un fost jucator al lui Dinamo il ironizeaza pe Viorel Catarama

Cristi Pulhac il ironizeaza pe Viorel Catarama si intentia acestuia de a lista clubul la Bursa.

Fostul fundas al "cainilor" nu are incredere in intentiile lui Viorel Catarama de a redresa situatia clubului Dinamo. Ionut Negoita vinde pachetul majoritar de actiuni al lui Dinamo. El spune ca renunta la 51% din actiuni contra sumei de 1 leu. Conditia este ca afaceristul interesat de preluarea clubului sa faca o infuzie imediata de 500.000 euro si sa rezolve problema datoriilor de 1.800.000 euro. Viorel Catarama s-a declarat foarte interesat de o posibila achizitie a actiunilor si a stat la negocieri cu Negoita.

Cristi Pulhac: "Acum facem Wall Street din America pe Stefan cel Mare"

"Nu stiu daca e chiar asa! Acum facem Wall Street din America pe Stefan cel Mare. La fotbal trebuie sa te pricepi, nu e suficient sa ai bani. Plus ca sunt multi angajati in cluburi care in loc sa isi faca meseria, fura bani. SI daca tu esti concentrat pe alte afaceri si nu esti cu capul la fotbal, te fura toti. Si pe la Dinamo au stat unii douia luni si au plecat cu buzunarele pline. Sunt mai putine echipe si mai putini bani si acum e o jungla totala. Era si pe vremea mea, dar erau mult mai multi bani asa ca oamenii erau mai relaxati. Acum se calca toti in picioare care sa prinda niste bani", a spus Cristi Pulhac pentru gsp.

Viorel Catarama: "Am toata convingerea ca intr-o perioada scurta de timp Dinamo va fi cotata la bursa si va atrage o suma de cateva milioane de euro!"

"Am toata convingerea ca intr-o perioada scurta de timp Dinamo va fi cotata la bursa si va atrage o suma de cateva milioane de euro! Evident, la inceput avem nevoie de un audit care va pune pe masa toate informatiile necesare. Va fi primul club din Romania cotat la bursa. Vor exista mai multi actionari, niciunul majoritar, iar clubul va fi condus de profesionisti. Echipa va avea un buget stabilit si va fi condus de catre profesionisti. Cred ca Dinamo ar avea nevoie intre 3 si 5 milioane de euro buget total/an, care poate fi atras in primii ani doar din bursa, pe langa drepturile de televiziune si alte venituri. Se pot ajunge chiar la 10 milioane, da.

Cheltuielile lunare ale lui Dinamo sunt de 300 de mii de euro, aproximativ. Pot sa le sustin cateva luni, pana cand clubul va fi cotat la bursa. Am pregatiti acesti bani", a zis Viorel Catarama