Victor Piturca NU se teme de Dinamo: "Pun 2-3 oameni pe Nistor!" Ce spune despre sansele ca Lucescu sa preia "cainii" VIDEO

Universitatea Craiova - Dinamo Bucuresti se joaca luni, 4 noiembrie, de la ora 20.30.

Victor Piturca a prefatat duelul cu Dinamo din etapa 15 a campionatului. Antrenorul Craiovei nu se teme de Dinamo, ba chiar a glumit pe seama celui mai in forma jucator al "cainilor", Dan Nistor.

"Suntem iar in fata unui examen dificil, jucam contra unui mare club, care in ultimul timp a jucat foarte bine, a avut o crestere extraordinara de forma. Ne asteapta un meci foarte dificil, vrem sa il castigam, in ultimele doua partide din campionat nu am reusit, insa vrem cele 3 puncte.

Nu as vrea sa spun ca avem presiune mare, nu trebuie sa existe presiune pe umerii jucatorilor. Pentru ambele echipe este important sa obtina puncte.

Toata lumea isi dorea sa se joace la Craiova, in primul rand pentru suporteri care ar fi venit in numar foarte mare. Sunt sigur ca si la Severin vor veni un numar mare. Jucam la Severin, trebuie sa ne adaptam conditiilor de acolo si aia e.

Pun 2-3 oameni pe Nistor, sa se tina dupa el. Dinamo e intr-o forma foarte buna, in acest moment Dinamo inseamna un grup, nu Nistor. Nistor este dispecerul lor, este un jucator cu experienta, cu tehnica, insa Universitatea Craiova are jucatori buni.

Sper sa joace Universitatea Craiova, nu Dinamo. Eu cred ca favorita este Craiova, e normal sa se gandeasca asa, doar daca te uiti pe clasament se vede", a declarat Victor Piturca la conferinta de presa.

Piturca nu exclude venirea lui Mircea Lucescu la Dinamo

"De ce sa nu o preia pe Dinamo? E dinamovist 100%, acolo a crescut, acolo si-a inceput activitatea, acolo a avut rezultate formidabile. Se poate intampla acest lucru fara niciun fel de problema", a adaugat Piturca la conferinta de presa.