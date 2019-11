Arges Vintila a anuntat care e viitorul lui Salomao la FCSB! Ce se intampla cu portughezul trecut si pe la Dinamo, dupa doar 200 minute jucate in ros-albastru

FCSB intalneste Sepsi OSK in etapa a 15-a. Meciul e duminica, de la 21:00.

Diego Salomao a jucat putin peste 200 de minute pentru FCSB de la revenirea in Romania. El a bifat 3 aparitii in Liga 1 si 2 in preliminariile Europa League, fara sa marcheze vreun gol. Fost la Sporting, Deportivo, Mallorca, Dinamo si Al Hazem, Salomao este una dintre cele mai bine platite rezerve din campionatul Romaniei.

Arges Vintila: "Salomao va mai primi sanse! Am vrut sa-l bag si cu Hermannstadt"

Arges Vintila, antrenorul FCSB-ului, spune ca Diogo Salomao face in continuare parte din planurile sale. Tehnicianul a afirmat ca a intentionat sa ii dea cateva minute lui Salomao in meciul cu Hermannstadt, insa accidentarea lui Oaida din minutul 80 i-a dat planurile peste cap.

"Pe Salomao am vrut sa-l bag la Targu Mures, cu Sibiul. Dar s-a accidentat Oaida si a fost nevoie sa il trimit pe teren pe Soiledis in postura de mijlocas central", a spus Arges Vintila.

Urmatoarele meciuri ale FCSB-ului sunt cu Sepsi OSK, FC Botosani si Astra Giurgiu.