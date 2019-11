Replica lui Rednic pentru Negoita, dupa ce INCA patronul lui Dinamo a spus ca "asteapta barbati adevarati sa vina sa cumpere clubul"

"Il astept pe Rednic, asa cum ii astept pe barbatii adevarati sa vina sa cumpere Dinamo", a spus Negoita intr-o conferinta de presa.

Ionut Negoita a scos pachetul majoritar de actiuni al lui Dinamo la vanzare. El spune ca il vedeaza in schimbul sumei de 1 lei. Conditia este ca viitorul actionar sa pompeze imediat 500.000 euro si sa achite in cele din urma datoria de 1.800.000 euro.

Intr-o conferinta de presa sustinuta in aceasta saptamana, Negoita a spus ca asteapta "barbati adevarati" sa investeasca la Dinamo. El a lasat de inteles ca Rednic a vrut sa-si faca imagine atunci cand a spus ca isi doreste clubul.

"V-a spus Rednic ca vrea sa cumpere Dinamo? Cand? Mie unul nu mi-a facut niciodata vreo oferta. Dar sa vina acum sa cumpere Dinamo, acum, cand il costa 1 leu, nu 3 milioane de euro. Il astept! Acum ii astept pe barbatii adevarati sa vina sa cumpere Dinamo. Le dau o masina si cu cheia in contact. Sa ii vad la treaba, ca mai baga si ei benzina sau schimba o roata, atunci este alta treaba, dar sa vina si sa faca oferte clare de cumparare, nu vorbe prin presa", a spus Negoita.

Rednic: "Il las pe el sa fie singurul barbat care iubeste Dinamo"

Mircea Rednic a fost contactat de ProSport, dar a refuzat sa ii raspunda lui Negoita. El s-a limitat la a spune ca "il lasa pe Negoita sa fie barbat".

"Eu nu sunt in tara acum si chiar nu ma mai intereseaza ce a spus Ionut Negoita. Am tot fost cautat in ultimul timp sa tot vorbesc despre cele spuse de el, dar nu ma mai intereseaza nimic din ce spune acest om. Il las pe Negoita sa ramana singurul barbat adevarat care iubeste Dinamo. Chiar nu doresc sa spun alte lucruri", a spus Mircea Rednic pentru sursa citata.