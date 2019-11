Galeria lui Dinamo, desemnata cea mai tare din Liga Campionilor! Spectacolul care i-a cucerit pe cei de la EHF

EHF a desemnat titlul “Fan of the Week” galeriei dinamoviste pentru spectacolul facut la meciul cu Wisla Plock.

Miercurea trecuta, Dinamo a invins-o pe Wisla Plock, scor 29-20, iar calificarea in play-off-ul Ligii Campionilor la handbal masculin a devenit o simpla formalitate. „Buldogii” sunt lideri in Grupa D, cu 10 puncte dupa 6 meciuri jucate, invingand pana acum pe IFK Kristianstad (28-25), GOG Handbold (35-28), Chekhovskiye Medvedi (30-20) si Wisla Plock (29-20) si remizand cu Kadetten Schaffhausen (28-28) si aceeasi Wisla Plock (26-26).

Miercuri, 6 noiembrie (ora 18.15, Sala Dinamo), Dinamo are un nou meci esential contra elvetienilor de la Kadetten Schaffhausen, o victorie insemnand calificarea in runda urmatoare. Daca va castiga Grupa D, dinamovistii vor juca contra ocupantei locului secund din Grupa C, pentru care se lupta IK Savehof si Sporting Lisabona, portughezii fiind cei care i-au eliminat in sezonul trecut din "16"-imi, dupa doua meciuri foarte echilibrate (31-32, 26-27). Daca vor ocupa locul secund, cel mai probabil adversar este CD Bidasoa Irun, vicecampioana Spaniei din sezonul trecut.