Dinamo are si planul B daca pica varianta Catarama! Aparitie surpriza la meciul cu CFR

Negocierile dintre Ionut Negoita si Viorel Catarama nu au avansat.

Viorel Catarama a oprit negocierile cu Ionut Negoita pentru preluarea lui Dinamo. Candidatul de la alegerile prezidentiale a cerut ca Negoita sa indeplineasca anumite conditii, inainte sa preia clubul.

La ultimul meci din campionat, Dinamo - CFR Cluj (0-0), in loja oficiala a lui Dinamo s-a aflat omul de afaceri, Ovidiu Tender. Florin Prunea a vorbit despre posibilitatea ca acesta sa preia clubul.

"L-am vazut, il cunosc, am purtat o discutie cu dansul. Nu are legatura cu cumpararea prezenta lui la meci, este impatimit al fotbalului, a fost si investitor la Timisoara.

A stat cu noi in loja, dar nu s-a pus problema deocamdata, dar daca va dori, va lua legatura cu domnul Negoita. Niciunul dintre noi nu este angrenat in aceasta tranzactie, ne concentram pe echipa", a declarat Florin Prunea in exclusivitate la PRO X.

Ovidiu Tender a fost eliberat recent din inchisoare, dupa ce a fost inchis pentru 4 ani intr-un dosar de preluare ilegala a unei companii. Tender a fost condamnat impreuna cu asociatul sau, Marian Iancu. Cei doi au prejudiciat firma cu 140 de miloane de lei.