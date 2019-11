CRAIOVA - DINAMO LIVE 20:30 | Oltenii lupta la Severin sa ramana aproape de primele clasate! Dinamovistii vor loc in play-off. ECHIPELE PROBABILE

Din articol ECHIPELE PROBABILE

Craiova joaca la Severin partida cu Dinamo, din cauza intarzierilor legate de schimbarea gazonului pe Ion Oblemenco. Situatia nu ii place lui Victor Piturca, insa antrenorul oltenilor nu are ce face si trebuie sa se conformeze.

Criova are nevoie de victorie in aceasta seara pentru a ramane aproape de CFR si Viitorul, in timp ce Dinamo se lupta sa ramana in lupta pentru play-off.

Craiova ocupa, in acest moment, locul 3, cu 24 de puncte. Dinamovistii sunt pe 9, cu 20 de puncte.

"Si eu cred ca suntem favoriti, dar ca echipa gazda, presiunea e mai mare pe noi", a spus Victor Piturca.

Oltenii pornesc ca favoriti, mai ales ca Dinamovistii au si probleme cu accidentarile.

"Avem ceva probleme de lot. Jucam contra unei echipe puternice. Craiova joaca acasa si va fi un avantaj pentru ea. Noi trebuie sa mergem 6 ore cu autocarul. Trebuie sa ne concentram la acest meci.

Nu cred ca e o idee buna ca se joaca meciul la Severin. Stadionul din Craiova e foarte frumos si de aceea nu e bine pentru niciuna dintre echipe", a spus Uhrin la conferinta de presa.

ECHIPELE PROBABILE

CRAIOVA: Pigliacelli - St. Vladoiu, T. Ferreira, Acka, Vatajelu - Ivanov, Cicaldau, Bancu - Barbut, Fortes, Mihaila

DINAMO: Piscitelli - D. Ciobotariu, Puljic, M. Popescu, L. Corbu - I. Filip - Brito, Nistor, Mrzljak, Moldoveanu - Perovic