A ironizat-o pe FCSB după umilința 5-0: „Am văzut că dormeau”

Universitatea Craiova s-a impus cu 5-0 în fața lui FCSB, într-un meci din runda a 10-a din sezonul regulat al Superligii.

Oltenii au marcat prin Assad Al Hamlawi (29', 45+3'), Alexandru Cicâldău (57') și Simon Elisor (69', 87').

Assad Al Hamlawi, ironic după umilința administrată lui FCSB

Atacantul oltenilor a reușit o „dublă” în partida de pe „Ion Oblemenco” și a fost cel care a deschis scorul. Assad Al Hamlawi a deschis scorul în urma unei faze la care apărarea lui FCSB a uitat de el la un out de margine.

După meci, palestinianul nu s-a ferit să spună că apărătorii roș-albaștrilor „dormeau” și el a profitat de neatenția lor.