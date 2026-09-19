Voleiul românesc performează la cel mai înalt nivel pe plan european. După meciurile excelente din grupă, echipa lui Sergiu Stancu s-a calificat în optimile de finală ale competiției iar duminică va întâlni la Sofia, într-o sală cu 13.000 de locuri reprezentativa Ucrainei.

Naţionala României a reuşit o victorie de prestigiu, 3-2 (16-25, 25-27, 25-20, 35-33, 15-12) cu campioana olimpică Franţa, miercuri seara, în BTarena din Cluj-Napoca, în ultimul său meci din Grupa D a Campionatului European de volei masculin - EuroVolley 2026, găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda şi România.

Tricolorii, care aveau asigurată calificarea în optimile de finală, au obţinut o victorie spectaculoasă după două ore şi 20 de minute, revenind de la 0-2 la seturi, în faţa a 5.350 de spectatori.

În setul al patrulea, România a salvat nu mai puţin de patru mingi de meci, câştigând în cele din urmă cu 35-33, pentru ca apoi să se impună şi în tiebreak.Cristian-Daniel Chiţigoi, cu 28 de puncte, a fost cel mai bun jucător din echipa României.

Din echipa pregătită de Sergiu Stancu s-au mai remarcat Bela Barta (15 puncte), Rareş Bălean (9), Ştefan Lupu (8) şi David Emilian Ţăranu-Runcan (8).Stephen Boyer (21 puncte), Mathis Henno (20 puncte) şi Mousse Gueye (14) s-au evidenţiat de la francezi.

Aceasta a fost ultima partidă acasă pentru căpitanul echipei României, Marian Bala (36 ani). În alt meci jucat joi, Letonia a învins Turcia cu 3-1.