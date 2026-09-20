LIVE TEXT FC Voluntari - U Cluj, de la 14:00. Recordul negativ deținut de ilfoveni!

FC Voluntari - U Cluj, de la 14:00. Recordul negativ deținut de ilfoveni! Superliga
SPORT.RO
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Meciul FC Voluntari - U Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro.

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FC Voluntari - U Clujfc voluntariU Clujalibek alievCristiano Bergodi
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FC Voluntari - U Cluj

Două succese (1-0 cu UTA, 1-0 cu FC Argeș), două remize și o înfrângere (1-2 cu Petrolul) este palmaresul înregistrat de ilfoveni în campionatul curent pe teren propriu.

5 aprilie 2026, Rapid - Universitatea Cluj 1-2: a fost ultima victorie reușită de ardeleni în deplasare pe prima scenă. Au urmat afară șase partide pierdute la rând.

FC Voluntari are cea mai mică medie a posesiei din Superligă

Doar 41,1 % este media posesiei înregistrate de FC Voluntari în primele nouă runde, cea mai mică din Superligă (U Cluj - 55,6 %).

Cu cinci goluri marcate și trei pase decisive, Alibek Aliev a contribuit la opt dintre cele 12 reușite ale clujenilor din acest sezon.

Egalitate perfectă în întâlnirile directe

FC Voluntari și Universitatea Cluj s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar de șase ori, fiecare și-a trecut în cont câte două victorii, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Primul meci a avut loc pe 26 august 2022, FC Voluntari - Universitatea Cluj 0-0.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 1 mai 2023, Universitatea Cluj - FC Voluntari 2-3.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 12 mai 2024, FC Voluntari - Universitatea Cluj 0-1, gol marcat de Dan Nistor.

Actualul tehnician al oaspeților, Cristiano Bergodi, a antrenat gruparea ilfoveană în perioada noiembrie 2018 - decembrie 2019, reuşind să o salveze de la retrogradare la finele sezonului 2018-2019. Info: LPF

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