Cornel Dinu a distrus trei jucători din naționala lui Gică Hagi: „Am rezerve! Când sunt titulari gafează”

Cornel Dinu a distrus trei jucători din naționala lui Gică Hagi: „Am rezerve! Când sunt titulari gafează” Nationala Cornel Dinu ii da dreptate lui Sorin Cartu si il ironizeaza pe Mihai Stoica: "El e un fel de behait de oaie" 
SPORT.RO
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Cornel Dinu a vorbit despre lotul convocat de Gică Hagi, dar și despre planul pe care îl are selecționerul pentru meciurile din Nations League.

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Gica HagiCornel DinuRomaniaradu dragusinburcaCoubisUEFA Nations League
Din articol

Gică Hagi a anunțat lotul echipei naționale pentru partidele din Nations League cu Suedia, Bosnia și Polonia de la finalul lunii septembrie.

Selecția făcută de tehnicianul care l-a înlocuit pe Mircea Lucescu pe banca echipei naționale a fost analizată și contestată de anumite voci.

Problema lui Cornel Dinu înaintea meciurilor României din Nations League 

„Procurorul” a fost întrebat despre selecția făcută de Gică Hagi, dar și despre partidele pe care le va juca România în Nations League.

Cornel Dinu a explicat faptul că nu este de acord cu strategia lui Gică Hagi de a schimba echipa de bază în cele patru partide și i-a criticat pe fundașii centrali de bază ai României: Radu Drăgușin, Andrei Burcă și Andrei Coubiș.

„Un aspect pe care vreau să-l menţionez este că am rezerve în ceea ce înseamnă strategia pe care a anunţat-o Gică, aceea de a evolua cu două echipe în această serie de meciuri. Este recunoscut că omogenitatea unei echipe este cea care te apropie cel mai mult de succese, nu schimbarea de la un meci la altul a formulei de joc.

Din acest punct de vedere, eu am rezerve şi merg pe ideea că, deşi sunt patru jocuri la distanţă de trei zile, un lot de 30 de jucători maxim ar fi un lot din care s-ar face o formulă şi să schimbi doar acolo unde crezi că este nevoie. Formula de omogenitate este mai aproape de succese decât două echipe diferite de la meci la meci.

Perimetrul nostru valoric este redus. Se anunţă că va juca cu trei apărători centrali, dar, din păcate, toţi cei trei, Burcă, Drăguşin şi Coubiş, sunt jucători lenţi şi care, după părerea mea, au confirmat mult mai puţin la echipele lor de club tocmai pentru că nu au această mobilitate pentru un fundaş central.

Asta îi face să nu fie titulari la echipele lor de club sau, atunci când sunt titulari, să gafeze, la fel cum a fost cu Drăguşin în primele etape din Italia.

Cel mai în măsură să cunoască valoarea lor cred că este Gică, pentru că el este cel care analizează cel mai bine echipele pe care le întâlnim. Din păcate, avem şi jucători care evoluează în străinătate la echipe medii şi nici acolo nu au reuşit nişte parcursuri care să-i justifice ca jucători de valoare şi să poată face diferenţa într-un meci internaţional.

Alegerea primului 11 şi schimbările de valoare vor depinde mai mult de inspiraţie decât de conjunctura a ceea ce înseamnă omogenizarea şi competivitatea pe care o pot avea între ei”, a declarat Cornel Dinu pentru primasport.ro.

  • Radu dragusin
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Lotul convocat de Gică Hagi

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).
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