Gigi Becali este gata să facă o serie de schimbări în echipă, nu doar la nivelul staff-ului tehnic. A anunțat deja că Marius Baciu (51 de ani) nu va mai fi antrenorul echipei, iar în această perioadă va căuta un alt tehnician pentru banca echipei sale.

Printre altele, Becali a anunțat că a purtat o discuție cu Bogdan Mara (48 de ani), fostul oficial de la FCSB, iar acesta a dezvăluit că ar fi dispus să colaboreze cu fosta campioană a României.

Bogdan Mara și-a dat acordul în direct pentru a semna cu FCSB

Mara a fost implicat în ultimele transferuri realizate la ordinul lui Gigi Becali: Meriton Korenica și Karlo Muhar, pe care i-a reprezentat din postura de impresar.

„De colaborat cu FCSB, cu drag. Am colaborat foarte bine în această scurtă perioadă cu domnul Gigi, cu MM Stoica. Am fost intermediar la aceste transferuri făcute. Dacă domnul Gigi se gândește că are nevoie de serviciile mele, de ce nu? Cu drag.

E un club mare, care poate să atragă jucători importanți. De ce să nu pun umărul și să aduc jucători buni, care pot să fie peste nivelul din România? Aș putea să încerc și aș putea lucra cu dânsul, dacă s-ar apela la serviciile mele”, a spus Mara, la Digi Sport.

După acest rezultat, Universitatea Craiova urcă pe locul doi, cu 20 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un meci în plus. Oltenii au un golaveraj superior față de ”câini” și se pot lăuda cu cel mai bun atac din campionat după zece runde, cu 24 de goluri marcate.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul zece, cu 12 puncte, la egalitate cu UTA Arad, iar după reluarea campionatului se va duela pe teren propriu cu Oțelul Galați.

Echipele de start din Universitatea Craiova - FCSB 5-0

Universitatea Craiova: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Etim; Rezerve: Sava, Webster, Teles, Roux, Rădulescu, Lameira, Crețu, Tavares, Băsceanu, Baiaram, Elisor, Nsimba

FCSB: Târnovanu – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Muhar, Arad – Korenica, Drăguș, Cisotti, Garita; Rezerve: M. Popa, Crețu, Gnahore, Joao Paulo, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, D. Popa.