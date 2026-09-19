AS Roma - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00: primul test important pentru Cristi Chivu în noul sezon de Serie A

Partida AS Roma - Inter, din runda a 5-a din Serie A, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Tehnicianul Italian a pierdut ultimele zece partide contra „nerazzurilor” din postura de antrenor al lui AS Roma și al Atalantei. Ultimele două înfrângeri au venit împotriva lui Cristi Chivu , după ce românul s-a impus cu 5-2 și 1-0 în partidele cu AS Roma din stagiunea trecută.

De cealaltă parte, și Inter a avut un start perfect de sezon și vine după succesul cu Udinese de pe teren propriu, scor 5-3.

AS Roma vine după victoria cu Torino din etapa trecută, scor 2-0, și are un start perfect de sezon cu patru victorii din tot atâtea meciuri în Serie A. Echipa din capitala Italiei se află primul loc, la egalitate de puncte cu Inter.

Italienii l-au analizat pe Cristi Chivu și au fost uimiți: „În fruntea aproape tuturor”

Inter are cel mai bun atac din Serie A până acum, cu 13 goluri și a impresionat cu lejeritatea cu care își creează ocazii de gol. Italienii de la Gazzetta dello Sport au sesizat aceste aspecte și au încercat să explice felul în care „nerazzurrii” își presează rivalele la fiecare atac.

„Nerazzurri au cel mai bun atac din campionat și sunt în fruntea aproape tuturor statisticilor ofensive. Secretul echipei lui Chivu.

Motorul unei mașini care creează goluri și ocazii are zeci de trepte de viteză. Inter-ul lui Chivu creează mai mult decât anul trecut și demonstrează acest lucru întregii Serie A. Numerele brute, adesea manifestul unei idei, sunt acolo pentru a dovedi acest lucru.

Până acum, Nerazzurri sunt în fruntea aproape tuturor statisticilor ofensive: au cel mai bun atac din campionat, cu 13 goluri - anul trecut au terminat cu 119 goluri în 54 de meciuri, dintre care 89 în Serie A - și au avut cele mai multe șuturi pe poartă, 93. Acest lucru se datorează faptului că, în spatele unui șut 'simplu', există o varietate de modalități și soluții de a marca. Luați de exemplu ultimul lor meci împotriva lui Udinese, pe care l-au câștigat cu 5-3”, a scris italienii.

Ce au observat italienii în jocul echipei lui Cristi Chivu: „Nouă jucători diferiți au găsit poarta”

Gazzetta dello Sport a explicat felul în care Inter atacă și își presează adversara. Italienii au dezvăluit că echipa lui Chivu are multe ocazii pe meci pentru că majoritatea fotbaliștilor de pe teren se află în poziții cheie în fața porții.

„Cel mai important aspect este centrul de greutate ridicat. Chivu, după cum se știe, preferă să mențină o linie înaltă. Inter joacă mingea dincolo de mijlocul terenului și atacă cu toată puterea, în special pe flancuri, creând un fel de construcție de doi sau trei oameni, cu cinci jucători de atac în linie. În minutul 44, Zielinski și Stones construiesc, apoi o linie de trei oameni cu Akanji și Bastoni puțin mai sus, și în final întreaga linie de atac în față: Diouf și Dimarco sus, Barella la mijloc, Thuram și Pio ca atacanți, cu Mkhitaryan acționând ca o articulație.

Această soluție, o linie de atac densă în față, este o necesitate în jocul lui Inter. Împotriva lui Real Madrid - meciul s-a încheiat cu 21 de șuturi pe poartă ale lui Courtois - Inter a avut un centru de greutate ridicat și a construit în principal pe flancuri. Profunzimea lotului este o consecință: nouă jucători diferiți au găsit poarta, dintre care cinci au marcat deja de două ori (14 goluri în total între Serie A și Liga Campionilor). Doar Bayern München depășește formația lui Chivu cu 10 marcatori diferiți. În spatele lor se află Arsenal, City, PSG, Chelsea...”, au explicat italienii.

Jurnaliștii italieni au prezentat o comparație relevantă între Inter și celelalte pretendente la titlu din Italia din care reiese că „nerazzurrii” sunt cei care domină la capitolul ofensiv în acest start de sezon.

„Inter este unul dintre regii statisticilor de atac: este primul la atingeri în careul advers (193), al doilea la centrări totale după Roma (75), al treilea la cornere după Juventus și Como, primul la goluri așteptate (11,6), primul la media de șuturi pe meci (8), primul la media de pase finalizate pe meci (582) și primul la ocazii mari ratate (14).

Revenind la centrări, rămâne echipa cu cel mai mare număr mediu de centrări reușite, ca să nu mai vorbim de cea mai mare medie de posesie a mingii dintre toate (66% în patru meciuri, nu-i rău). Dacă analizăm precizia șuturilor pe poartă, observăm că Inter este și aici în frunte, cu o medie de 46,7% de șuturi pe poartă. Majoritatea șuturilor vin logic de pe aripa stângă - 42 împotriva 33 - în timp ce când vine vorba de pase cheie este la egalitate cu Roma, 46 la 45. Natura ofensivă a lui Inter are o logică precisă”, au concluzionat jurnaliștii Gazzettei dello Sport.