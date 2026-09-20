CSM Oradea s-a calificat, sâmbătă, în grupele principale ale Ligii Campionilor la polo pe apă masculin, după ce a învins formaţia franceză Team Strasbourg, cu scorul de 10-8 (3-1, 3-2, 2-0, 2-5), într-un meci din Grupa A a preliminariilor, găzduită de Bazinul Olimpic ''Ioan Alexandrescu'' din Oradea.

CSM Oradea - Team Strasbourg 10-8 și calificare

Vicecampioana României a condus la un moment dat cu 9-3, dar echipa din Hexagon a redus ecartul pe final.

Golurile gazdelor au fost marcate de Tiberiu Negrean (2), Tudor Fulea (2), Petar Velkic (2), Sebastian Oltean (1), Dimitri Holod (1), Ivan Gusarov (1) şi Levente Vancsik (1).

Pentru Strasbourg au înscris Darko Stojanovic (2 goluri), Fabio Crippa (2), Adam Furman (1), Steven Vitrant (1), Denis Gusakov (1) şi Drazen Kujacic (1).

În alt meci, VK Novi Beograd a dispus de Spandau 04 Berlin cu 21-14.

În clasament, VK Novi Beograd conduce cu 6 puncte, urmată de CSM Oradea, 5 puncte, Spandau 04, cu 1 punct, Strasbourg, 0 puncte. Primele două clasate s-au calificat în grupele principale ale competiţiei.

Duminică vor avea loc ultimele partide, Spandau 04 Berlin - Team Strasbourg (ora 10:30) şi CSM Oradea - VK Novi Beograd (ora 12:30). Agerpres