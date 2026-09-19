Trupa lui Gigi Becali a pierdut cu 0-5 pe terenul campioanei en-titre Universitatea Craiova. Al-Hamlawi a deschis scorul în minutul 29, apoi atacantul Universității a reușit „dubla” în prelungirile primei reprize. Cicâldău a făcut 3-0 în minutul 57, Elisor a înscris pentru 4-0 în minutul 69, apoi a stabilit scorul final în minutul 87.

Basarab Panduru, verdict tăios după Universitatea Craiova - FCSB 5-0: „Nota 4!”

Basarab Panduru, fost jucător la FCSB, dar și fost „secund” la Universitatea Craiova, a analizat prestația campioanei României și a avut un verdict dur.

„Mă așteptam ca Universitatea să fie mai bună, dar la rezultatul ăsta niciodată. E mare rău de tot scorul. Nu vedeam cum FCSB, cu echipa asta pe care o trimite în teren, să ia 5 goluri.

Dar mă așteptam să nu fie ceva în regulă. Mijlocul ăla cu Arad și Muhar nu mi se părea ok de la început. FCSB de nota 4, dacă aveai un prosop îl aruncai. Te clătinai de când a început meciul. Craiova își vede de treabă, pare că este echipa care are șanse mari să ia titlul, chiar dacă e devreme de spus!”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

În urma acestei partide, Universitatea Craiova a ajuns la 20 de puncte şi e pe locul secund în clasament, în spatele lui Dinamo, care are 21 de puncte. FCSB e a 10-a, cu 12 puncte.