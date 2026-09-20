VIDEO EXCLUSIV ”Umilință pentru FCSB!” Robert Niță a dat sentința la Matinalul de pe VOYO SPORT 1

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SPORT.RO
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Emisiunea Matinal este difuzată în fiecare week-end pe VOYO SPORT 1.

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Din articol

UPDATE În debutul emisiunii, Robert Niță a comentat eșecul drastic al lui FCSB de aseară, 0-5 cu Universitatea Craiova.

”Este o umilință pentru FCSB, la ce investiții și condiții sunt acolo. FCSB are un lot puternic, cu jucători importanți, care au costat sute de mii de euro sau milioane.

Ce e mai grav e că meciul a fost pierdut încă din minutul 1, de la început am avut impresia că FCSB nu putea să scoată ceva din acest meci”, a spus Niță.

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Astăzi, de la ora 10:05, Robert Niță și Daniel Anghel (Sport.ro) sunt invitații lui Cristian Pintea la Matinalul de pe VOYO SPORT 1.

Emisiunea poate fi urmărită în direct aici.

VOYO SPORT 1, lansat pe 1 august

VOYO și-a extins universul de conținut și a lansat pe 1 august VOYO SPORT 1, o secțiune întreagă destinată exclusiv sportului.

Cu transmisiuni live, competiții naționale și internaționale, producții originale și o echipă de jurnaliști și comentatori cu experiență, VOYO SPORT 1 promite să ofere fanilor sportului o experiență completă, modernă și accesibilă oriunde.

Robert Niță despre Dinamo: „Suporterii o să pupe sigla asta nouă”

Robert Niță a vorbit în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE despre startul excelent de sezonul al lui Dinamo cu Nuno Campos.

Fostul jucător de la Rapid și Foresta Suceava e de părere că nemulțumirile suporterilor lui Dinamo la adresa lui Andrei Nicolescu vor dispărea dacă echipa roș-albă va reuși să câștige titlul în aceste sezon.

„(n.r. Farul și Dinamo) Ambele echipe au antrenori noi și ambele arată foarte bine. Farul cu Ioan Ovidiu Sabău care arată mul mai bine cu el, iar Dinamo este surpriza plăcută pentru că toți ne raportam la ce a făcut Kopic.

Și toți ziceam unde a dus echipa și de ce a plecat Kopic, dar uite că sunt sus acolo și cam bat pe toată lumea, că avut niște derby-uri în aceste două meciuri.

Dacă au cei de la Dinamo rezultate bune sau foarte bună să vezi ce o să pupe suporterii și sigla asta nouă. Până la urmă e fotbal, nu poate toată lumea să fie de acord cu tine (n.r. cu Nicolescu). În legătură cu noua siglă, este o chestie de concepție, de gust și e teama asta de nou”, a spus Robert Niță în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1. 

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