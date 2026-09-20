„Pompierul“ Iordănescu: fostul selecționer, propus pe post de salvator la clubul ajuns în mare criză

Edward Iordănescu e un antrenor român atipic. Pentru că, spre deosebire de majoritatea colegilor săi de breaslă, care schimbă echipele ca pe șosete, din dorința disperată de a rămâne în circuit, fostul selecționer e extrem de riguros în alegerile sale.

Din 2021 până acum, fiul „Generalului“ a fost la trei echipe: FCSB, naționala României și Legia Varșovia. Asta deși, în această perioadă, a avut mai multe variante. Cele mai multe după ce a renunțat la postul de selecționer și și-a îmbunătățit cota, în urma parcursului de la Euro 2024. Atunci, pe adresa lui Edi au sosit mai multe propuneri, mai ales din zona arabă. De fiecare dată însă, românul a preferat să aștepte. Asta din dorința de a lucra în Europa. Din păcate pentru Iordănescu, mandatul de la Legia n-a fost, totuși, ce și-a dorit, dovadă și faptul că s-a încheiat repede, după doar patru luni.

Edward Iordănescu, propus la echipa unde e Lixandru

Nici în această vară, fostul selecționer nu s-a grăbit să se întoarcă pe bancă. Variante au fost, dar, exigent, Iordănescu le-a refuzat. Acum, numele său a revenit în prim-plan în zona arabă. Pentru că aici familia Iordănescu are o imagine excelentă. „Generalul“ Anghel Iordănescu (76 de ani) a pus bazele acestei imagini, cucerind două trofee de Champions League cu Al-Hilal Riad (2000) și cu Al-Ittihad Jeddah (2005).

Acum, amintind de aceste rezultate, suporterii clubului Al-Fateh, unde joacă Mihai Lixandru, s-au gândit la varianta Edward Iordănescu. Formația din Saudi Pro League e în mare criză, aflată pe locul 15 din 18 după șapte etape. În acest context, zilele lui Khaled Al-Atwi (49 de ani) pe bancă sunt numărate. El e printre puținii antrenori saudiți care lucrează la nivelul primei ligi. Rezultatele sale au fost însă foarte slabe și, de aceea, fanii s-au gândit la varianta Iordănescu.

„El (n.r. – Edward Iordănescu) e fiul acelui Iordănescu, care a fost la Al-Hilal și Al-Ittihad, în trecut. Și care a câștigat Champions League de două ori. E antrenorul potrivit pentru situația noastră actuală și pentru ce urmează. În sezonul trecut, a fost aproape de Al-Riyadh și de alte câteva cluburi din campionatul nostru. Iordănescu e o opțiune excelentă pentru cluburile de la mijlocul clasamentului de la noi. Istoric, echipele noastre au avut rezultate bune cu antrenorii care pun preț pe disciplina tactică“, e un fragment din textul apărut pe pagina suporterilor clubului Al-Fateh.

„Iordănescu a avut rezultate remarcabile“

În continuarea textului despre Edward Iordănescu, arabii i-au făcut acestuia o prezentare spectaculoasă.

„Tehnicianul român e un adept al așezărilor 4-3-3 și 4-2-3-1. El pune accent pe organizarea defensivă și vrea să aibă o echipă cât mai compactă. Preferă să lovească printr-o tranziție pozitivă rapidă. Iordănescu e un antrenor flexibil din punct de vedere tactic și are această abilitate de a-și schimba formula, în funcție de echipa adversă. Rezultatele lui remarcabile includ câștigarea titlului în România și calificarea naționalei pentru Euro 2024, după o campanie încheiată fără înfrângere“, au amintit cei de la Al-Fateh.

Românii o duc bine în Asia

În acest moment, România are mai mulți antrenori de succes în Orientul Mijlociu. Răzvan Lucescu (57 de ani) e lider cu Al-Sadd în Qatar, în timp ce Cosmin Olăroiu (57 de ani) ocupă primul loc în Emirate cu Al-Jazira. Și Cosmin Contra se descurcă bine, în Qatar Stars League, fiind pe 4 cu Al-Arabi Doha.