LIVE VIDEO Manchester City - Sunderland, de la 16:00 EXCLUSIV pe VOYO!

Manchester City - Sunderland, de la 16:00 EXCLUSIV pe VOYO! Premier League
SPORT.RO
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Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

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Manchester City - SunderlandManchester CitySunderlandErling Haalandenzo maresca
Din articol

Manchester City - Sunderland

Meciul poate fi urmărit în direct pe VOYO (AICI).

Pe ritm de Samba. Noul star al lui Manchester City a evoluat pentru trei țări diferite, până la 17 ani

Floyd Samba a marcat două goluri la debutul său pentru prima echipă a lui Manchester City, care a învins pe Norwich City cu 5-0, în turul al treilea al EFL Cup (Carabao Cup). 

Puștiul a fost promovat la prima echipă a "Cetățenilor" de către Enzo Maresca, după ce în sezonul trecut a avut evoluții foarte bune la formația secundă, încununate cu un gol marcat din "foarfecă" în finala FA Youth Cup (2-1 cu Manchester United). Celelalte goluri au fost marcate de Rayan Cherki, Allan Elias și Ryan McAidoo, ultimul fiind tot un jucător tânăr, în vârstă de 18 ani. 

Samba face parte dintr-o generație de jucători interesanți ai lui City, care îi mai cuprinde pe Sverre Nypan (19 ani / împrumutat la Lommel SK), Kian Noble (19 ani), Divine Mukasa (19 ani / împrumutat la West Ham United), Christian McFarlane (19 ani / împrumutat la Leicester City), Mathys Detourbet (19 ani / împrumutat la AS Monaco), Max Hudson (18 ani), Stephen Mfuni (18 ani / împrumutat la Coventry City), Jeremy Monga (17 ani / împrumutat la Swansea City), Harrison Miles (18 ani), Ryan McAidoo (18 nai) și Finlay Gorman (17 ani).

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