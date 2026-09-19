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Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB a contat pentru etapa a 10-a din SuperLiga. Campioana en-titre a dominat autoritar duelul din Bănie, iar scorul a fost unul dur: 5-0 în favoarea elevilor lui Filipe Coelho.

Marius Baciu rupe tăcerea după Universitatea Craiova - FCSB 5-0

Meciul a început spectaculos, cu ocazii de ambele porți. Totuși, duelul s-a „rupt” în minutul 40, când Denis Drăguș a ieșit accidentat de pe teren. Dacă la acel moment era 1-0 pentru Universitatea Craiova, ceea ce a urmat a surprins total.

Marius Baciu avea trasat un ultimatum: dacă nu va învinge în Bănie, atunci va fi demis. Cum Universitatea Craiova s-a impus, fanii FCSB s-au întrebat ce se va întâmpla, de fapt, cu antrenorul, în condițiile în care inclusiv Gigi Becali a anunțat despărțirea.

La scurt timp după fluierul final, Marius Baciu s-a arătat extrem de dezamăgit și a transmis că se gândește, într-adevăr, să plece de la echipă. Totuși, tehnicianul a expus că va purta o discuție cu oficialii FCSB, iar ulterior se va ajunge la un acord.

„Mă gândesc la foarte multe lucruri. Nu este vorba despre demisie aici, ci despre onoarea fiecăruia dintre noi. Mă gândesc, într-adevăr, să plec. Dar vreau să am o discuție corectă cu șefii mei. Acest club trebuie să meargă mai departe și trebuie să găsim soluția cea mai potrivită.

După un meci ca ăsta, toată lumea e cu capul plecat. Deocamdată nu am avut nicio discuție cu jucătorii, doar am dat mâna cu ei și le-am zis să ridice capul. Multe echipe cad, depinde cum te ridici. Este o pauză foarte binevenită, indiferent ce se va întâmpla cu Marius Baciu.

Mă gândesc să mă retrag, într-adevăr, dar vreau să am o discuție corectă și normală. Nu mi se pare normal să zic la interviu ce simt. Sunt conducătorii mei și aș vrea să am o discuție foarte corectă și normală cu ei, cu patronul și cu președintele”, a declarat Marius Baciu, conform Prima Sport.