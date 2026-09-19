Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB a contat pentru etapa a 10-a din SuperLiga. Campioana en-titre a dominat autoritar duelul din Bănie, iar scorul a fost unul dur: 5-0 în favoarea elevilor lui Filipe Coelho.

Vali Crețu și-a găsit cu greu cuvintele după Universitatea Craiova - FCSB 5-0

Meciul a început spectaculos, cu ocazii de ambele porți. Totuși, duelul s-a „rupt” în minutul 40, când Denis Drăguș a ieșit accidentat de pe teren. Dacă la acel moment era 1-0 pentru Universitatea Craiova, ceea ce a urmat a surprins total.

La scurt timp după fluierul final, Vali Crețu și-a găsit cu greu cuvintele, spunând că înfrângerea este una umilitoare. Fundașul a abordat și situația sa din ultimele săptămâni, când a fost la un pas să rezilieze cu formația patronată de Gigi Becali.

„Durere mare, umilinţă, nu sunt multe de vorbit după un asemenea scor. Mergem înainte şi vedem ce putem face. Chiar nu ştiu de ce am căzut aşa de mult. Nu pot să-mi dau seama cum am ajuns în această situaţie.

Suntem oameni cu experienţă, dar având în vedere câţi jucători au venit, am avut timp foarte scurt, nu este uşor să integrezi atâţia jucători. Trebuie să pui osul la treabă, să fii disciplinat, serios, să nu ajungem într-o asemenea situaţie.

Sincer, mă uit la mine şi ştiu ce am de făcut, dar nu sunt în măsură să vorbesc în numele tuturor. Încerc să dau totul, să-mi dau viaţa pe teren. Trebuie să vină de la tine, să arătăm a echipă.

Nu ştiu, mie îmi pare rău de dânsul, dar nu mai am cuvinte, în privinţa asta nu mai am ce să spun. Nu cred că există fotbalist în lumea asta care să facă sacrificiile pe care le-am făcut eu pentru echipa asta.

Nu cred că există fotbalist care să-şi semneze contractul şi rezilierea în aceeaşi zi. Nu am avut niciun conflict cu nimeni. Mesajul cu nea Gigi, am avut tot timpul cele mai mici prime. Ce s-a întâmplat din conflictul care s-a întâmplat, eu m-am simţit foarte prost. I-am dat un mesaj, era ceva normal din punctul meu de vedere.

Dânsul mi-a spus că îmi dă 10.000 de euro să fiu rezervă. N-am bătut pe nimeni la FCSB, îi ajut pe cei mici. Spune-mi câţi fotbalişti fac ce fac eu, la vârsta asta. Vorbesc foarte mult din punct de vedere spiritual, să ajut echipa.

Dacă aş vorbi singur, aş ajunge la spitalul de nebuni. Cine ajută? Eu ce să pot să fac mai mult. Toţi jucătorii care au fost aici m-au lăudat, toţi antrenorii. Mereu am încercat să dau tot ce am avut mai bun. O să-mi dau viaţa aici până în ultima secundă de contract”, a declarat Creţu, potrivit Prima Sport.