Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB a contat pentru etapa a 10-a din SuperLiga. Campioana en-titre a dominat autoritar duelul din Bănie, iar scorul a fost unul dur: 5-0 în favoarea elevilor lui Filipe Coelho.

Nicușor Bancu nu are milă după 5-0 cu FCSB

Meciul a început spectaculos, cu ocazii de ambele porți. Totuși, duelul s-a „rupt” în minutul 40, când Denis Drăguș a ieșit accidentat de pe teren. Dacă la acel moment era 1-0 pentru Universitatea Craiova, ceea ce a urmat a surprins total.

La scurt timp după fluierul final, Nicușor Bancu a mărturisit că și-a dat seama din prima repriză că victoria va fi una facilă. Motivul? FCSB nu reușea să își creeze ocazii, iar Denis Drăguș, cel mai periculos adversar, a ieșit, din păcate, accidentat.

Căpitanul oltenilor e de părere că puteau marca mult mai multe goluri, însă e mulțumit de rezultat. În urma victoriei, Universitatea Craiova a urcat pe locul secund în SuperLiga, cu 20 de puncte acumulate.

”Sincer, după prima repriză, am văzut că nu şi-au creat mari ocazii, iar apoi, din păcate, Denis Drăguş, probabil cel mai periculos jucător al lor, s-a accidentat.

A doua repriză am intrat cu o atitudine foarte corectă, am marcat de 3 ori şi puteam să mai marcăm. Fericire pentru toată lumea şi mergem acum la echipa naţională.

Doamne ajută, sperăm să fim sănătoşi până la meciul care urmează, apoi va fi alt sistem. Vom vedea ce ne va cere domnul Hagi şi mergem acolo încrezători, sperăm să facem o figură frumoasă.

Am o recuperare foarte bună de ceva timp. Odată cu vârsta, am grijă la tot ce fac, alimentaţie. Încerc să joc la cel mai înalt nivel.

(n.r. despre copilul său) Era foarte fericit şi mi-a zis dacă poate să îşi ia o jucărie. Mă bucur că au venit soţia, mama. Mai lipseşte tatăl meu, care, din păcate, nu mai este printre noi, dar sigur mă vede de acolo, de sus. Eu mâine voi pleca spre Mogoşoaia”, a declarat Nicuşor Bancu, potrivit Digi Sport.