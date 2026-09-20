Cristi Chivu, fantastic! De câte ori a revenit Inter Milano după ce a fost condusă cu 2-0

Campioana Italiei, Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a reuşit să revină pentru a treia oară consecutiv de la 0-2 şi a încheiat la egalitate, sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu AS Roma, în etapa a cincea din Serie A.

Filmul meciului AS Roma - Inter Milano 2-2

Echipa capitolină a deschis scorul repede pe Olimpico, prin Manu Kone, în minutul 6, iar în minutul 20 Dybala a pus în pericol poarta lui Martinez cu un şut de la distanţă. Inter a fost aproape de egalare în minutul 26, când Bisseck a scăpat singur cu portarul Svilar, după un aut, însă fundaşul german nu l-a putut învinge pe goalkeeperul Romei. Iar gazdele nu au ratat ocazia de a majora avantajul de pe tabelă, Kone înscriind pentru 2-0 în minutul 37.

Echipa lui Chivu a revenit în meci imediat după pauză, odată cu reuşita lui Lautaro Martinez, din minutul 46. Romanii au avut ocazia să se desprindă, în minutul 68, prin Malen, însă şutul acestuia l-a nimerit în cap pe portarul interist şi mingea a ieşit afară. Lautaro Martinez a egalat în minutul 79, iar Marcus Thuram a fost aproape de golul victoriei în minutul 88, scrie news.ro. Chivu a schimbat atacanţii pe final, dar AS Roma - Inter Milano s-a încheiat 2-2. Inter revine pentru al treilea meci consecutiv de la 0-2, dar acum nu a mai învins.

Cele două echipe se află la egalitate în fruntea clasamentului în campionat. AS Roma conduce cu 13 puncte şi cu golaveraj mai bun, Inter e a doua, cu acelaşi număr de puncte.

Meciurile în care Inter a ”renăscut” de la 0-2

Este pentru a șasea oară când Interul lui Chivu nu pierde un meci după ce a fost condusă cu două goluri diferență.

Ultimele trei ”isprăvi” au venit chiar în ultime trei etape din actuala ediție din Serie A:

3-2 cu Napoli după 0-2

5-3 cu Udinese după 0-2

2-2 cu Roma după 0-2