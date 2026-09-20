Cristi Chivu, fantastic! De câte ori a revenit Inter Milano după ce a fost condusă cu 2-0

Cristi Chivu, fantastic! De câte ori a revenit Inter Milano după ce a fost condusă cu 2-0 Serie A
SPORT.RO
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Românul a câștigat titlul de campion în Serie A în ultimul sezon.

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Campioana Italiei, Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a reuşit să revină pentru a treia oară consecutiv de la 0-2 şi a încheiat la egalitate, sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu AS Roma, în etapa a cincea din Serie A.

Filmul meciului AS Roma - Inter Milano 2-2

Echipa capitolină a deschis scorul repede pe Olimpico, prin Manu Kone, în minutul 6, iar în minutul 20 Dybala a pus în pericol poarta lui Martinez cu un şut de la distanţă. Inter a fost aproape de egalare în minutul 26, când Bisseck a scăpat singur cu portarul Svilar, după un aut, însă fundaşul german nu l-a putut învinge pe goalkeeperul Romei. Iar gazdele nu au ratat ocazia de a majora avantajul de pe tabelă, Kone înscriind pentru 2-0 în minutul 37.

Echipa lui Chivu a revenit în meci imediat după pauză, odată cu reuşita lui Lautaro Martinez, din minutul 46. Romanii au avut ocazia să se desprindă, în minutul 68, prin Malen, însă şutul acestuia l-a nimerit în cap pe portarul interist şi mingea a ieşit afară. Lautaro Martinez a egalat în minutul 79, iar Marcus Thuram a fost aproape de golul victoriei în minutul 88, scrie news.ro. Chivu a schimbat atacanţii pe final, dar AS Roma - Inter Milano s-a încheiat 2-2. Inter revine pentru al treilea meci consecutiv de la 0-2, dar acum nu a mai învins.

Cele două echipe se află la egalitate în fruntea clasamentului în campionat. AS Roma conduce cu 13 puncte şi cu golaveraj mai bun, Inter e a doua, cu acelaşi număr de puncte.

Meciurile în care Inter a ”renăscut” de la 0-2

Este pentru a șasea oară când Interul lui Chivu nu pierde un meci după ce a fost condusă cu două goluri diferență.

Ultimele trei ”isprăvi” au venit chiar în ultime trei etape din actuala ediție din Serie A:

3-2 cu Napoli după 0-2

5-3 cu Udinese după 0-2

2-2 cu Roma după 0-2

Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter: 100 de puncte în doar 43 de meciuri

Inter a revenit pentru a treia oară consecutiv de la 0-2 în acest sezon, însă de această dată nu a mai reușit să câștige. Roma a înscris de două ori prin Manu Kone, în minutele 6 și 37, iar Lautaro Martinez a redus diferența după pauză. Atacantul argentinian a egalat în minutul 79.

Cu acest punct, Chivu a ajuns la 100 de puncte în 43 de meciuri de Serie A pe banca lui Inter. Românul a obținut 87 de puncte în sezonul trecut, când a cucerit Serie A și Coppa Italia, iar în actuala stagiune are deja 13 puncte.

Performanța îl plasează pe Chivu pe primul loc în topul antrenorilor lui Inter care au ajuns cel mai repede la 100 de puncte în Serie A. Antonio Conte deținea anterior recordul, cu 47 de partide.

Bilanțul lui Chivu în primele 43 de meciuri de campionat este impresionant, cu 31 de victorii, șapte remize și doar cinci înfrângeri, golaveraj 104-43. Media este de 2,33 puncte pe meci, potrivit Transfermarkt.

Întrebat despre această bornă la conferința de presă, Chivu a fost scurt: „Sunt doar cifre. Mergem mai departe!”.

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