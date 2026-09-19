Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB a contat pentru etapa a 10-a din SuperLiga. Campioana en-titre a dominat autoritar duelul din Bănie, iar scorul a fost unul dur: 5-0 în favoarea elevilor lui Filipe Coelho.

Gigi Becali a „erupt” după Universitatea Craiova - FCSB 5-0

Meciul a început spectaculos, cu ocazii de ambele porți. Totuși, duelul s-a „rupt” în minutul 40, când Denis Drăguș a ieșit accidentat de pe teren. Dacă la acel moment era 1-0 pentru Universitatea Craiova, ceea ce a urmat a surprins total.

La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a confirmat că Marius Baciu va părăsi corabia. Omul de afaceri a expus că nu va mai ține cont de părerea suporterilor și va aduce un tehnician care să revitalizeze echipa.

„(n.r. – despre un nou antrenor) O să vorbesc și cu ăștia din galerie. Că, domne, trebuie să aibă pedigree. Păi ce fac? Pierd bani? Ce pedigree? Nu mai, gata cu pedigree-ul. Nu se mai poate.

(n.r. – Rădoi e o soluție?) Dacă nici nu răspunde la telefon? S-ar putea să nici nu țină telefonul cu el, că prea multe telefoane i-am dat.

(n.r. – L-ați pune?) N-are rost să vorbim despre asta. Ar fi o soluție, să zicem, nu? Dar asta este. De acționat sigur voi acționa, dar acum să vedem în iarnă. Acum o să acționez, o să iau legătura cu 2-3 oameni de fotbal care văd că aduc jucători de colo-colo. Că fac echipe cu bani mai puțini decât mine. O să văd, o să vorbesc și cu Mara (n.r. – Bogdan Mara). Am vorbit să avem o întâlnire, să colaborăm. Cu Mara, nu știu, o să vedem. Să mai aducem neapărat 3-4 jucători. Și dacă nu, după aceea, la revedere, mă retrag, vând echipa! Ce să fac? Ce pot să fac? Așa ceva n-am trăit! Știi de ce n-am trăit? Chiar și anul trecut, e adevărat, băi, dar să nu poți să legi două pase? Să nu ai niciun pic de agresivitate?!”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.