Oltenii s-au distrat împotriva echipei pregătite de Marius Baciu, al cărui scaun la FCSB se clatină destul de tare. Craiova - FCSB a contat pentru etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României.

Alexandru Mitriță exultă după ce Universitatea Craiova a dat de pământ cu FCSB: ”Mă așteptam!” + anunț despre viitorul său

La duelul din Bănie a asistat și Alexandru Mitriță, fost jucător al oltenilor, care este legitimat în prezent în China la Zhejiang FC. După meci, a evidențiat că se bucură de reușita foștilor săi colegi.

”Mi-a plăcut ce am văzut. Mai ales lui ăsta mic (n.r. copilul său). Sunt bine, sunt fericit, asta e cel mai important.

Îți dai seama. Mereu la Craiova a fost o atmosferă senzațională. Sunt din Craiova, am fost născut în Craiova, iar mereu atmosfera asta va rămâne în mine. Sunt fericit acum unde sunt, îmi văd de treaba mea, iar pe viitor nu se știe ce va fi.

Mă așteptam la acest scor pentru că este într-o formă foarte bună. După ce am făcut tripleta, trebuia să continuăm să arătăm că asta ne e valoarea.

Nu se pune problema. Mai am contract în China, nu se pune problema să plec. Familia se simte bine și asta este cel mai important”, a spus Alexandru Mitriță, potrivit Digi Sport.

După acest rezultat, Universitatea Craiova urcă pe locul doi, cu 20 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un meci în plus. Oltenii au un golaveraj superior față de ”câini” și se pot lăuda cu cel mai bun atac din campionat după zece runde, cu 24 de goluri marcate.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul zece, cu 12 puncte, la egalitate cu UTA Arad, iar după reluarea campionatului se va duela pe teren propriu cu Oțelul Galați.

Echipele de start din Universitatea Craiova - FCSB 5-0

Universitatea Craiova: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Etim; Rezerve: Sava, Webster, Teles, Roux, Rădulescu, Lameira, Crețu, Tavares, Băsceanu, Baiaram, Elisor, Nsimba

FCSB: Târnovanu – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Muhar, Arad – Korenica, Drăguș, Cisotti, Garita; Rezerve: M. Popa, Crețu, Gnahore, Joao Paulo, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, D. Popa.