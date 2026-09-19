Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Universitatea Craiova a înregistrat toate cele trei puncte după ce s-a impus cu 5-0.

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf doi jucători de la FCSB după umilința din Bănie: ”Morți!”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a răbufnit după meciul din Bănie și a ținut să puncteze că nici Korenica, nici Muhar nu l-au impresionat, doi jucători în care își pusese bazele.

”Nu mă interesează pe mine, că n-am orgolii de astea. Problema este că e 5-0 la valoare, adică 0 valoare, 5 Craiova. Valoric, lasă golurile! Adică este diferență mare de valoare. Asta e problema. Eu am văzut și vă spuneam că nu avem valoare, dar acum am văzut clar. Adică l-am luat pe Korenica, mă bucuram... Astăzi a fost mort! Muhar, mă bucuram... Prima repriză, mort!

Deci nu mai știu ce să fac. O să mai aștept acum, în iarnă. Nu mă predau, că nu e de predat. Nu sunt genul de om să mă predau imediat. În iarnă o să văd, o să iau niște oameni cu care să colaborez, să aducă 2-3 jucători valoroși. Vedem... Că la mine l-am luat pe Cernat, l-am adus pe Boutoutaou. Deci, bani am băgat, bani am dat, n-am ce să fac. Acum, în iarnă, am să încerc să mai aduc 2-3 jucători și om vedea ce o fi.

Sau mă retrag din fotbal! Era mea poate că nu mai este. Nu mai! E posibil ca eu să nu mai fiu pentru timpurile astea! E posibilă și asta! La asta mă gândesc, nu? Poate nu sunt pentru era asta. Oamenii lucrează cu tehnologii, cu tot felul... Poate sunt demodat”, a spus Becali la Digi Sport.

După acest rezultat, Universitatea Craiova urcă pe locul doi, cu 20 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un meci în plus. Oltenii au un golaveraj superior față de ”câini” și se pot lăuda cu cel mai bun atac din campionat după zece runde, cu 24 de goluri marcate.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul zece, cu 12 puncte, la egalitate cu UTA Arad, iar după reluarea campionatului se va duela pe teren propriu cu Oțelul Galați.

Echipele de start din Universitatea Craiova - FCSB 5-0

Universitatea Craiova: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Etim; Rezerve: Sava, Webster, Teles, Roux, Rădulescu, Lameira, Crețu, Tavares, Băsceanu, Baiaram, Elisor, Nsimba

FCSB: Târnovanu – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Muhar, Arad – Korenica, Drăguș, Cisotti, Garita; Rezerve: M. Popa, Crețu, Gnahore, Joao Paulo, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, D. Popa.