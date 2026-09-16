Comitetul Executiv UEFA a stabilit, marți, ca Arena Națională să găzduiască finala Europa League din 2028. Va fi a doua finală de Europa League găzduită de cel mai mare stadion din România, după cea din 2012. Atunci, Atletico Madrid învinge Athletic Bilbao, la București, scor 3-0.

Mihai Rotaru, după ce Bucureștiul a primit organizarea unei noi finale Europa League: "Acum rămâne să creștem la nivel de rezultate"

Vestea a fost comentată și de Mihai Rotaru, acționarul de la Universitatea Craiova, singura reprezentată a României rămasă în competițiile europene din acest sezon.

"O realizare fantastică pentru fotbalul românesc! Înseamnă o recunoaștere a faptului că suntem o Federație importantă și avem un fotbal important în Europa. Acum rămâne ca noi să creștem la nivel de rezultate", a spus Mihai Rotaru, pentru PRO TV.

În acest sezon, Universitatea Craiova a ratat absolut dramatic faza principală din Europa League, după dubla cu Ararat-Armenia, iar acum se pregătește de duelurile din Conference League, unde advesare vor fi Getafe, Inter Escaldes, Egnatia, Brighton, Kairat Almaty și FC Copenhaga.

"Noi ne gândim de anul ăsta mai sus. Sperăm ca la anul să fie mai bine. Oricum, și un parcurs bun în Conference League ne-ar atenua din durere", a mai spus Mihai Rotaru.