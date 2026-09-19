Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB a contat pentru etapa a 10-a din SuperLiga. Campioana en-titre a dominat autoritar duelul din Bănie, iar scorul a fost unul dur: 5-0 în favoarea elevilor lui Filipe Coelho.

Dan Petrescu, în locul lui Marius Baciu la FCSB? Răspunsul lui Gigi Becali

Meciul a început spectaculos, cu ocazii de ambele porți. Totuși, duelul s-a „rupt” în minutul 40, când Denis Drăguș a ieșit accidentat de pe teren. Dacă la acel moment era 1-0 pentru Universitatea Craiova, ceea ce a urmat a surprins total.

La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a confirmat că Marius Baciu va părăsi corabia. Întrebat dacă Dan Petrescu îi va lua locul pe banca tehnică lui Baciu, omul de afaceri a fost sincer și a transmis că l-ar pune A1 chiar și în următoarea zi.

Totuși, Gigi Becali e conștient că pista Dan Petrescu nu este, cel puțin pentru moment, accesibilă. Motivul? „Bursucul” dorește să preia o echipă abia din vara lui 2027.

„Nu am gândul la titlu. Mă las de fotbal! Gata, m-am lăsat. Când o să mă vezi pe mine că vreau să fiu pe locul 2, atunci mă retrag și din viața publică, la revedere! Stau acasă. Ori sunt numărul 1 împărat... ori... Păi da' ce are? Sunt 10 meciuri, puncte înjumătățite, ce mare lucru?

(n.r. – Șumudică vine?) Orice variantă poate să fie posibilă! Ilie, hai să-ți spun ceva! Eu acum văd cum stăm, că nici eu nu știu ce nebunie pot să am. Că dacă mă enervez, mai bag 15-20 de milioane și iau jucători. Că nu pot să suport să fiu batjocorit. Dau 4-5 milioane, păi ce să fac? Să mă fac de râs? O să pun și antrenor. O să vedem!

(n.r. – Dan Petrescu?) Dacă Dan Petrescu ar vrea, mâine l-aș pune! El a spus că în vară. Așa i-a dat doctorul voie! Acum, la ora asta, doar atât știu: că nu avem valoare!”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

După acest rezultat, Universitatea Craiova urcă pe locul doi, cu 20 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un meci în plus. Oltenii au un golaveraj superior față de ”câini” și se pot lăuda cu cel mai bun atac din campionat după zece runde, cu 24 de goluri marcate.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul zece, cu 12 puncte, la egalitate cu UTA Arad, iar după reluarea campionatului se va duela pe teren propriu cu Oțelul Galați.

Echipele de start din Universitatea Craiova - FCSB 5-0

Universitatea Craiova: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Etim; Rezerve: Sava, Webster, Teles, Roux, Rădulescu, Lameira, Crețu, Tavares, Băsceanu, Baiaram, Elisor, Nsimba

FCSB: Târnovanu – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Muhar, Arad – Korenica, Drăguș, Cisotti, Garita; Rezerve: M. Popa, Crețu, Gnahore, Joao Paulo, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, D. Popa.