A inceput razboiul in Craiova! "Pe unde ai umblat nu ai facut nimic! Esti un mediocru!" Atac dur al lui Cartu la adresa lui Puscas

Sorin Cartu si Marcel Puscas si-au adresat cuvinte dure.

Revenirea echipei lui Mititelu in Liga 1 a facut ca atmosfera in Banie sa fiarba. Pe langa aducerea lui Adrian Mutu in calitate de antrenor, FCU Craiova s-a intarit si la nivel administrativ. Marcel Puscas a devenit directorul general al clubului si nu a ratat ocazia de a-i ataca pe reprezentantii Universitatii Craiova, spunand ca au ales echipa finantata de Rotaru doar datorita banilor.

"Ca sa-si castige painea, gloriile au migrat catre CSU Craiova. Nu-i condamn. Daca era Extensiv, se duceau acolo. Ei au vrut un loc de munca. Faptul ca altii profita de pe urma nevoilor lor primare, salariale, acolo e de discutat.

Ei sunt niste oameni folositi, n-au incotro, se lasa folositi. Ei au fost angajati si platiti ani de zile de Adrian Mititelu. E vorba de interesul material. Daca stateau bine financiar... Uite, Camataru, care n-are nevoie de bani. Care e Craiova? Irimescu, la fel", a declarat Marcel Puscas pentru GSP.

Sorin Cartu nu s-a putut abtine si i-a raspuns lui Marcel Puscas, declarand ca acesta nu este in masura sa vorbeasca de componentii Craiovei Maxima. Presedintele Universitatii Craiova a contestat calitatile de fotbalist si conducator ale noului director general al lui Mititelu.

"El nu este persoana care sa comenteze fostele glorii. Marcel Puscas nu a realizat nimic ca fotbalist! O dam in accidentare, ca si-a rupt piciorul, parca nu au avut si altii accidentari.

Eu sunt o figura reprezentativa in fotbalul craiovean, in fotbalul romanesc. Am dreptul sa imi spun opinia si stiu ceea ce spun. A incercat sa fie antrenor, nu a reusit. A incercat conducator, nu a reusit. Are 60 si ceva de ani si e neterminat. Cum iti permiti tu sa vorbesti despre niste genii ale fotbalului romanesc?! Ceea ce am facut noi cu Craiova Maxima nu se cade sa intre in discutia ta! Stai unde esti tu acolo, in zona ta de confort, si vom convietui in pace.

Lauda ce se intampla la FCU, dar nu mai pune in antiteza cu ce facem noi. Esti in pierdere, deocamdata nu esti la statutul la care este Universitatea Craiova. Vreau sa fie ultima data cand vorbesc. Este o polemica mediocra si nu ma avantajeaza.

Pe unde ai incercat nu ai realizat nimic. Esti mediocru. Tu n-ai antrenat pe nimeni si vorbesti de echipa nationala. E rusinos modul in care a pus in antiteza ce face Camataru si a adus in discutie situatia noastra financiara. Eu nu mi-am permis niciodata sa fac o asemenea caracterizare", a dezvaluit Sorin Cartu la DigiSport.