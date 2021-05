Gigi Becali vrea un jucator de la Craiova! Cine sunt fotbalistii pe care i-ar putea trimite la schimb in Banie 

Gigi Becali este in cautare de jucatori cu care sa intareasca lotul celor de la FCSB.

Patronul ros-albastrilor a anuntat in mai multe randuri ca vrea sa aduca la echipa atat fundasi, cat si jucatori pentru atac. Conform celor mai recente informatii, atacantii pe care si-i doreste Gigi Becali la FCSB sunt Andrei Dumiter, de la Sepsi Sf. Gheorghe, si Ivan Mamut, jucator legitimat la Craiova.

Dumiter a declarat dupa ultimul meci din playoff-ul Ligii 1 ca nu este interesat de oferta ros-albastrilor, fiind speriat de experientele nereusite ale celorlalti fotbalisti care au esuat dupa transferul la FCSB.

Astfel, acum principala tinta a lui Becali este Mamut, care ar putea fi lasat de olteni sa plece in conditiile in care nu a evoluat foarte mult in echipa lui Marinos Ouzounidis.

Ivan Mamut a fost transferat de Mihai Rotaru la inceputul acestui an, avand un contract valabil pana in iunie 2024. Potrivit Fanatik, oltenii si-ar dori in schimbul lui Mamut alti fotbalisti de la FCSB, Becali fiind dispus sa ii includa in acest transfer pe Radunovic, Vina, Oaida si Nedelcu.

In aceasta dimineata, Mihai Stoica a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, precizand ca nu exista nicio lista de fotbalisti pe care Becali le-a trimis-o sefilor Craiovei pentru transferul lui Mamut.