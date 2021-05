Rasturnare de situatie la FCU Craiova! Nicolae Grigore nu va face parte din staff-ul lui Mutu! Ce a spus antrenorul 

Adrian Mutu a fost numit in functia de antrenor al lui FCU Craiova!

Fostul selectioner de la tineret va prelua banca tehnica a oltenilor, care au reusit sa promoveze in Liga 1, dupa ce Trica nu si-a prelungit intelegerea.

Desi s-a zvonit ca Nicolae Grigore, fost antrenor la Rapid, dar si component al staff-ului condus de Mutu la nationala de tineret, ar urma sa mearga cu el la FCU Craiova, acesta a dezvaluit ca a refuzat propunerea. Totodata, Grigore a spus si motivul refuzului sau, acela ca si-ar dori sa fie antrenor principal.

"Este adevarat ca au fost discutii, insa, in cele din urma, a trebuit sa refuz. Intr-un fel, imi pare rau, pentru ca sunt convins ca Adrian Mutu va avea succes acolo, il cunosc, e un antrenor foarte bun, am lucrat cu el. Dar, pentru mine este mai bine asa, in acest moment.

Nu pot sa nu recunosc ca in continuare pentru mine tinta este sa fiu antrenor principal. Insa nu asta a fost motivul principal pentru care am refuzat, ci pentru ca eu cred ca este mai bine si familia mea sa raman in acest moment la Bucuresti", a spus Nicolae Grigore pentru Digi Sport.