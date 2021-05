"Nu ma feresc. Am discutat cu ei!" FCSB, Craiova si Rapid se bat pe un fotbalist al Astrei

Astra Giurgiu se destrama dupa retrogradarea in Liga 2.

Vali Gheorghem, unul dintre jucatorii care s-au remarcat pe final de sezon, mai are un an contract cu Astra, insa nu vrea sa joace in Liga 2. El se poate bate la titlu cu FCSB, Craiova sau Sepsi.

"Am discutat si cu cei de la Rapid... sunt discutii momentan. Nu ma feresc, au fost discutii cu ambele (ambele echipe din Craiova)", a spus Valentin Gheorghe pentru Pro TV si sport.ro.

Ca sa evite falimentul, Astra e obligata sa-si vanda jucatorii. Intrebat cand si-a luat ultima oara salariul la zi cat a fost sub contract cu Astra, fotbalistul a raspuns ca nu-si mai aminteste.

"Nu stiu. (rade) Nu mi aduc aminte sincer", a mai spus Gheorghe.

Astra a luptat pentru accederea in playoff pana aproape de finalul sezonului regulat, insa a ratat calificarea si a cazut in playout, unde a avut o evolutie catastrofala, ajungand in cele din urma sa retrogradeze.

Astra a fost prima campioana a Romaniei dupa introducerea sistemului cu playoff/playout, in sezonul 2015/2016.