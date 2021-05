"E urmasul lui Hagi!" De ce a fost ales Mutu la FCU Craiova! | Un nou atac la FRF: "Nu poti sa fii jupanul unei tari dupa 13 meciuri!"

Marcel Puscas, noul director general al FCU Craiova, a explicat cum a ajuns Adrian Mutu pe banca tehnica.

Proaspat instalat la Craiova lui Mititelu, Mutu va avea ca obiectiv calificarea in playoff. Marcel Puscas crede ca Mutu este alegerea corecta pentru clubul nou-promovat.

"Mutu a fost la U21, dar Mutu are totusi trei, patru ani de activitate. Iar Mutu, dupa numele pe care-l are, poate cateodata cu un asemenea nume... Cum si lui Gica Hagi i s-a oferit o sansa prin 2000 sa antreneze direct echipa nationala. Ma, dar era Hagi, iar Mutu este urmasul lui Hagi.

Doi au fost in ultimii 20 de ani, Hagi si Mutu. Atunci putea sa fie Goian, de exemplu, antrenorul echipei nationale sau, de ce nu, Florentin Petre? Dar ce are Selymes? Are selectii mai multe", a declarat noul oficial de la FCU Craiova pentru Telekom Sport.

Totusi, Puscas nu intelege de ce este Mirel Radoi selectionerul Romaniei, spunand ca acesta nu are experienta necesara sa conduca o nationala mare:

"Am sustinut neaducerea lui Radoi la nationala. Nu pentru ca are sau n-are licenta, ca putea sa fie altul care nu avea licenta, ci pentru faptul ca s-a incalcat un principiu. Din 13 meciuri a ajuns sa fie numit selectionerul unei tari. Romania reprezinta culmea antrenoratului din tara. Nu poti sa vii dupa 13 meciuri sa fii jupanul unei tari. Pe bune?"