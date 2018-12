5 motive pentru care Sepsi Sf. Gheorghe poate fi campioana Romaniei

Clubul din Covasna le poate calca pe urme celor de la Unirea Urziceni, Otelul Galati si Viitorul Constanta.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

1. ANTRENORUL

In noiembrie 2017, Eugen Neagoe semna cu Sepsi si anunta ca vrea sa scape echipa de la retrogradare si sa o califice in play-off in editia viitoare de campionat. Din moment ce Sepsi se afla pe locul 12 in Liga I, cu doar 11 puncte in 17 meciuri, iar jocul suferea, multi au considerat ca antrenorul a facut o simpla declaratie de rutina ca sa se puna bine cu noii sai sefi. In pauza de iarna, Neagoe a intarit lotul cu Ousmane Viera, Ibrahima Tandia, Daisuke Sato sau Marko Simonovski, a imbunatatit jocul si a reusit sa isi duca echipa, la finalul sezonului, pana pe locul 9, al treilea din play-out. "Am vazut foarte multi jucatori, nu exagerez daca spun undeva la 200-250 de jucatori. Pot sa spun ca nu am avut vacanta, nici in iarna, nici in aceasta vara, am stat mai mult in fata televizorului, facand scouting cu directorul sportiv János Bokor, decat sa stau cu familia, cu sotia. Am sunat prieteni, care au prieteni, care au prieteni, ca sa ne recomande fotbalisti de valoare. Pana la urma cred ca am facut alegerile potrivite, jucatorii adusi s-au integrat bine si au dat un randament bun pana acum", spunea Neagoe pentru Sport.ro. In acesta vara, Neagoe a provocat din nou rumoare, dupa ce a anuntat ca vrea sa castige titlu in Liga 1. Initial, a fost luat peste picior de oamenii de fotbal, dar tehnicianul s-a tinut de cuvant. Echipa sa a practicat un fotbal bun, a invins Craiova, Dinamo, Viitorul, Astra si FCSB, fiind un adversar redutabil pe teren propriu, si Sepsi ocupa acum locul 5, la 10 puncte de liderul CFR Cluj (care pot deveni 5, dupa injumatatirea de la finalul sezonului regulat). In plus, disciplina tactica impusa de Neagoe aminteste destul de mult de stilul de joc castigator de trofee implementat de Dan Petrescu la Unirea Urziceni si de Dorinel Munteanu la Otelul. Poate acum, daca Neagoe declara ceva, va fi luat mai in serios.



2. INFRASTRUCTURA



Beneficiind si de o finantare din partea guvernului maghiar, la Sf. Gheorghe s-a dat in aceasta iarna in folosinta una dintre cele mai moderne baze de pregatire din tara, cu un teren sintetic, cu dimensiuni normale, si doua terenuri cu gazon natural. Dupa ce, in iarna trecuta, Stadionul "Municipal" din localitate a fost omologat de FRF, fiind refacute suprafata de joc, tribunele, vestiarele, tribuna oficiala si spatiile media si fiind montata instalatia de nocturna, in oras a inceput constructia unei noi arene. Noul stadion va fi unul modern si cochet, cu 8.000 de locuri, si va fi amplasat la marginea orasului, unde s-a construit deja noua sala a sporturilor. In iunie 2017, aici s-a inaugurat o sala polivalenta moderna, cu o capacitate de 3.000 de locuri, constructia fiind finantata de Compania Nationala de Investitii cu 19.000 milioane de euro, in oras mai existand o sala cu 1.000 de locuri. In februarie 2018, in oras a fost dat in folosinta si un patinoar artificial acoperit, cu o suprafata de 1.800 mp, despre care oficialii locali spun ca va ajuta la "relansarea hocheiului pe gheata la Sf. Gheorghe si la reasezarea orasului pe harta de hochei a Romaniei", fiind gandit initial sa ajute echipele de juniori. In viitor, se vrea constructia unui patinoar mai mare, infiintarea unei noi echipe de seniori de hochei (in oras a activat un club intre 1977 si 2003) si organizarea, in anii urmatori, a unui campionat mondial pentru tineret. De altfel, investitiile din Romania nu sunt singurele in care guvernul maghiar s-a implicat peste hotare. In ultimii ani, s-au reconstruit stadionul echipei KFC Komárno (Liga 2 / 5,9 milioane euro) si cel al clubului DAC 1904 Dunajská Streda (Liga 1 / 22 milioane euro), ambele din Slovacia, in zone unde exista o puternica comunitate maghiara. Deci cluburile sportive ale comunitatii maghiare sunt gandite pe termen lung, nu sunt doar aparitii metorice si ar trebui sa ne obisnuim cu ele.

3. FINANTAREA



"Decretul guvernamental 1801/2016 a decis acordarea de fonduri cluburilor Csikszereda (Miercurea Ciuc) si Sepsi (Sf. Gheorghe). In conformitate cu Decretul guvernamental, cele doua cluburi de fotbal au primit cate 1 miliard de forinti (3,2 milioane de euro) prin intermediul Federatiei de Fotbal din Ungaria, ca beneficiar, pentru dezvoltarea infrastructurii sportive si realizarea altor proiecte de investitii in dezvoltare, in special pentru finantarea Academiei Csikszereda si a Academiei Sf. Gheorghe. Resursele au fost primite in mod corespunzator, iar auditul conturilor transmise pana in prezent este in curs de desfasurare", a transmis guvernul maghiar unei solicitari Gsp, la jumatatea lunii noiembrie 2018. Spre deosebire de alte cluburi din Liga 1, care cheltuie mai mult decat produc sau sunt folosite ca niste pusculite de catre proprii patroni, cheltuirea banilor din Ungaria este atent supravegheata pentru a fi investiti in domenii vitale - infrastructura sportiva si academia de juniori. Pe langa acesti bani din Ungaria, la bugetul clubului se mai adauga contributia actionarului majoritar din acte, afaceristul Laszlo Dioszegi, patronul unui lant de brutarii, cotizatiile de la mai multe firme din oras si din imprejurimi, banii din drepturile tv, incasarile din vanzarea de bilete si din cea a produselor promotionale.



4. INTERESUL PUBLICULUI

In acest sezon, Sepsi are la meciurile de pe teren propriu o medie de 3.056 spectatori, ceea ce inseamna aproximativ 64% din capacitatea arenei de 5.200 de locuri. Nu este o cifra impresionanta, aflandu-se pe locul 7 in acest clasament, la mare departate de liderul CSU Craiova (15.067 spectatori, 49% din capacitate), dar sta mult mai bine decat FC Hermannstadt (444 spectatori, aproximativ 5,5% din capacitate), ultimul club din Liga 1 in aceasta ierarhie. Micutul club din Sf. Gheorghe are medii mai bune de spectatori decat echipe cu care se bate la accederea in play-off, precum Gaz Metan Medias (2.622 spectatori, 34% din capacitate), Viitorul (2.333 spectatori, 51% din capacitate) sau Astra Giurgiu (1.283, spectatori, 18% din capacitate). Asta in conditiile in care orasul din Covasna are doar 54.312 locuitori, iar sporturile cele mai iubite in zona erau, pana de curand, hocheiul, patinajul, baschetul, schiul, handbalul sau futsal.

5. PATRONUL

Laszlo Dioszegi, actionarul majoritar al lui Sepsi Sf. Gheorghe, a castigat premiul pentru "patronul anului" in cadrul Galei Fotbalului Romanesc, organizata in urma cu cateva zile. O persoana cuviincioasa si o prezenta discreta, el face nota discordanta fata de majoritatea patronilor din Liga 1, trecuti si prezenti, care incearca sa isi creeze o imagine publica pozitiva pe spatele clubului de fotbal, sunt dictatoriali, zgomotosi, agresivi, nepoliticosi si isi iau in serios rolul de factotum. Dioszegi nu pare, cel putin deocamdata, genul de patron care sa sune antrenorul pentru a a face schimbarile sau sa se implice in alcatuirea echipei si a lotului. "Oamenii de aici ne lasa sa ne facem treaba, sa ne folosim experienta in fotbal, nu se baga peste noi. Eu sunt deschis la dialog, absolut orice putem sa discutam cu patronul si oficialii clubului, ascultam parerea lor despre diverse subiecte, nu suntem capcauni, dar acolo, in vestiar, eu trebuie sa fiu cel care vorbeste. Nu vreau sa intre nimeni in vestiar. Inclusiv patronul, cu tot respectul, poate sa ne cheme, sa discute absolut orice cu noi, dar sa spuna cum sa antrenez, pe cine sa introduc in echipa sau ce schimbari sa fac, nu as accepta. Antrenorul de asta este antrenor, trebuie lasat sa lucreze, sa isi faca treaba pentru care e platit, asta cred eu despre fotbal. Daca alti oameni procedeaza altfel, in alte parti, si este foarte bine pentru ei, e treaba lor, dar eu nu sunt de acord cu asa ceva", spunea Eugen Neagoe, in vara, pentru Sport.ro.