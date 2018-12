UMILITI de Sepsi, cei de la FCSB se tin de glume! Replica lui Rusescu la intrebarea: "Cum s-a ajuns aici?" Ce a spus despre plecare

FCSB a pierdut categoric cu Sepsi, fiind condusa si cu 3-0!

Raul Rusescu a marcat frumos pentru FCSB in deplasarea de la Sepsi la scorul de 3-1 pentru gazde si le-a dat sperante fanilor echipei intr-o revenire fantastica. Mensah a inchis insa tabela in prelungiri iar FCSB ramane la 5 puncte in spatele lui CFR Cluj.

Intrebat de reporter "cum s-a ajuns aici?", Raul Rusescu a avut chef de glume. "Cu autocarul!" a fost replica atacantului. Rusescu a contrazis informatiile ca urmeaza sa se desparta de FCSB, desi acestea au venit chiar de la Gigi Becali, inaintea partidei de ieri.

"Din pacate, a fost un meci important, pe care l-am pierdut. Din pacate, asta este fotbalul. Trebuia sa producem mai mult in seara asta si am pierdut. Nu a fost greu. A fost un teren pe care nu se putea sta in picioare, un teren pe care ei au jucat mai bine decat noi.



S-au accidentat jucatori si daca vom continua asa se vor mai accidenta jucatori. Spectacolul trece in plan secund. Trebuie sa ne pregatim, sa ne adaptam, din pacate, astea sunt conditiile si nu avem ce face. Suntem in luna frigului.



Ma asteptam sa joc mai mult, imi doream sa joc mai mult si nu numai in perioada cand Gnohere a fost suspendat. Nu cred ca are rost sa vorbim. Mai am contract un an si jumatate. Am venit aici sa ajut echipa si asta o sa fac. Eu nu stiu nimic si nu am ce sa comentez despre subiectul asta" a spus Raul Rusescu la Telekom Sport.