SEPSI - FCSB | "Ar fi trebuit sa se amane meciul asta!" Coman si-a cerut scuze colegilor

FCSB a oferit surpriza etapei. A pierdut la scor cu Sepsi, scor 2-4.

Florinel Coman si-a cerut scuze pentru ca nu si-a putut ajuta mai mult echipa, desi a marcat un gol. Coman este de parere ca meciul ar fi trebuit sa fie amanat din cauza terenului.



"O echipa foarte buna, cu un parcurs foarte bun in acest campionat. Din pacate am pierdut, nu avem nicio scuza. Am pregatit meciul. Ambele echipe am jucat pe acelasi teren, dar din punctul meu de vedere a fost un teren foarte greu. Ati vazut ca am avut si doi accidentati. Parerea mea este ca ar fi trebuit sa se amane", a declarat Florinel Coman la finalul partidei.