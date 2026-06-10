Giuleștenii s-au descotorosit de serviciile lui Costel Gâlcă, la finalul stagiunii, după ce antrenorul care a fost adus de conducerea rapidistă în urmă cu un an a ratat obiectivul fixat: accederea în cupele europene.

Cu Gâlcă pe bancă, Rapid a consemnat un play-off dezastruos, al patrulea din era Dan Șucu. La capătul celor zece etape din partea a doua a campionatului, giuleștenii au bifat o singură victorie, trei remize și șase eșecuri și au încheiat pe locul 5 cu 34 de puncte.

Daniel Pancu vrea să facă un transfer spectaculos la Rapid: ”Mi-l doresc foarte mult! Giuleștiul are nevoie de un jucător ca el”

Daniel Pancu, noul antrenor din Grant, a dezvăluit că îl vrea la club pe Rareș Ilie, fotbalistul care a plecat de la Rapid în urmă cu patru ani pentru patru milioane de euro.

”Rareș Ilie e un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, acum nu știu condițiile foarte bine. Aparține de Nice. Am discutat cu el zilele astea, chiar mâine se căsătorește, e cununia civilă. E un lucru bun.

La Nice se schimbă tot, acționarii, directorul sportiv, antrenorul, tot. El în ultimul an de contract. E un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, nu ascund.

﻿Rapidiștii au nevoie de ceva care să le aparțină în teren, întotdeauna au avut nevoie”, a spus Pancu, potrivit Digi Sport.

La prima echipă a lui Rapid, Rareș Ilie a jucat două sezoane, în perioada 2020-2022. A bifat 60 de apariții în toate competițiile și și-a trecut în cont nouă reușite și 12 pase decisive.