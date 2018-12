SEPSI - FCSB | HAOSUL de la FCSB in cifre! RECORDUL doborat de echipa lui Dica dupa umilinta de la Sepsi

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Dezastru total pentru FCSB la Sfantu Gheorghe. FCSB a pierdut categoric meciul cu Sepsi, scor 2-4. Rezultatul este cu atat mai spectaculos cu cat Sepsi nu reusise sa marcheze niciun gol in precedentele trei partide contra echipei lui Dica.

In sezonul trecut, in care Sepsi era nou-promovata, echipa din Sfantu Gheorghe cu 0-4 pe teren propriu si cu 0-2 pe Arena Nationala. In turul acestei editii de campionat, FCSB a castigat "acasa" cu 2-0.

De asemenea, FCSB nu a mai primit patru goluri intr-un meci de Liga 1 de mai bine de cinci ani. Cinci ani si jumatate, mai exact, au trecut de la ultima partida in care FCSB primea patru goluri intr-o singura partida.