SEPSI - FCSB | Neagoe: "Eu am mai spus ce obiectiv avem si am fost luat la misto! Nu mai vreau sa fiu luat la misto!" Reactie imediata dupa victoria cu FCSB

Eugen Neagoe si-a felicitat jucatorii pentru primele goluri marcate si prima victorie reusita in fata celor de la FCSB si spune ca terenul nu putea sa arate mai bine decat a aratat in aceasta seara.

Neagoe a declarat la inceputul campionatului ca isi doreste sa castige campionatul cu Sepsi. Afirmatiile antrenorului lui Sepsi au facut deliciul presei la acel moment, iar Neagoe si-a corectat discursul: vrea o clasare mai buna decat in sezonul trecut. Momentan, Sepsi este in play-off, pe locul 5.

"Si eu am asteptat 18 etape sa primesc un penalty si l-am primit in aceasta seara. In afara de penalty, cred ca am facut un joc foarte bun si in unele momente chiar si spectacol. Cred ca am demonstrat, daca mai era nevoie, ca suntem o echipa buna, o echipa valoroasa si serioasa.

Terenul a fost cat se poate de bun. Mai bun de atat nu se putea. Nici pe noi nu ne avantajeaza ca nu suntem genul de echipa care da in minge si fuge dupa ea. Am castigat pe merit, fara dubii. Le-am cerut baietilor sa fie concentrati.

Florin Tanase este un jucator valoros, sunt convins ca va ajunge un jucator de top. Am vorbit cu el inainte de meci, si-a adus aminte de primul telefon primit de la mine. Eram in staff-ul lui Victor Piturca la echipa nationala si l-am sunat sa-i spun ca va fi convocat. Mi-a zis ca nu poate uita acel moment.

Eu am mai spus ce obiectiv avem si am fost luat la misto. Nu mai vreau sa fiu luat la misto. Ne dorim sa terminam mai sus decat am terminat campionatul trecut", a declarat Eugen Neagoe.