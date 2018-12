SEPSI - FCSB | "A fost un joc foarte slab, nu ma asteptam!" Prima reactie a lui Dica dupa CUTREMURUL cu Sepsi

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Dica a fost luat prin surprindere de atitudinea jucatorilor sai. Se astepta ca acestia sa fie mult mai concentrati si mai combativi.

Partida cu Sepsi este prima din acest sezon in care FCSB primeste patru goluri.

"Am inceput meciul pe varfuri, ca si cum meciul asta nu conta. In loc sa fim concentrati...

In loc sa intram ca cei de la Sepsi, care au stiut ce trebuie sa faca, noi am intrat pe varfuri. Iar lucrul asta ne-a costat, am primit doua goluri foarte usor.

Am incercat sa revenim in repriza a doua, am reusit sa marcam doua goluri, dar, din pacate, nu am reusit sa intoarcem rezultatul. Am avut o mica sansa la 3-2, dar ne-au prins pe contraatac.

A fost un joc foarte slab, nu ma asteptam.

Sunt dezamagit de atitudine. Daca faceau cei de la Sepsi un joc senzational, dar noi aveam o atitudine buna, era altceva. Dar asa...", a spus Nicolae Dica dupa meci.