SEPSI - FCSB | Cel mai DUR discurs al lui Becali de cand e Dica antrenor: "Il iubesc ca om! Ca antrenor, sa ma iertati! Ce calitate sa vad la el?" Anuntul OFICIAL: cand va fi demis

Esecul usturator cu Sepsi l-a enervat la culme pe Gigi Becali.

Patronul FCSB a avut cel mai dur discurs la adresa lui Nicolae Dica de cand acesta a preluat conducerea tehnica a echipei. Becali a anuntat ca asteapta finalul sezonului regulat pentru a lua o decizie. Dica trebuie sa fie la cel putin 2 puncte in spatele liderului pentru a-si salva postul. O clasare pe primul loc ar fi ideala, insa Becali nu mai crede.

Gigi Becali pare ca si-a luat gandul de la titlu si in acest sezon. Presatia din meciul cu Sepsi l-a convins ca echipa nu are forta sa castige campionatul.

"Sa nu interpretati ca il dau afara pe Dica. Mai asteptam. Dar cand ai o echipa cu jucatori ca Man, Coman, Teixeira, cum sa nu ai posesie? E si o problema de antrenor daca nu ai posesie. Asteptam pana se termina sezonul regulat. Daca e la 5-6 puncte de primul loc, hai sa incercam si cu altul. E mai buna Gaz Metan sau Viitorul? Are jucatori mai buni Viitorul decat FCSB? E mai buna Sepsi? Intreb, ca nu ma pricep. Daca il dau afara pe Dica, il supar. Pentru ce sa-l supar? Mai bine ma supar eu si cu asta basta. Il iubesc pe Dica asa cum e ca om. Ca antrenor, sa ma ierti. Ce calitate sa vad la el? Daca ai cei mai buni jucatori in echipa si echipa nu paseaza? Stii cate telefoane am primit in timpul jocurilor? De la oameni necunoscuti, nu de la oameni din fotbal. Imi spuneau sa-l schimb pe Dica.



Nu cred ca luam campionatul anul asta. Noi luam gol cu om in plus, avem emotii la fiecare meci. Nu avem valoare, nu vezi o demarcare, e harababura totala. Nu vezi o idee de joc", a declarat Gigi Becali la DigiSport.